Zidane sobre rumores de salida en Real Madrid: "Yo quiero estar aquí siempre"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este lunes que tienen que afrontar "con personalidad" el partido de 'Champions' del martes contra el Galatasaray en el que sólo vale ganar, al tiempo que aseguró que quiere "estar en el Real Madrid siempre".

"Hay que afrontar esto como sea, con mucha personalidad y es lo que vamos a intentar hacer mañana (martes)", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Conocemos la situación, estamos preparados, queremos hacer un gran partido y sé que vamos a hacer un gran partido", añadió el técnico 'merengue'.

El Real Madrid va último del grupo A de la Liga de Campeones, tras una derrota y un empate, y una nueva derrota el martes en Estambul complicaría muchísimo su pase a la fase de eliminatorias.

"Empezamos mal en la 'Champions', pero mañana tenemos un partido para demostrar y es lo que vamos a hacer", aseguró Zidane.

"Sabemos la exigencia para nosotros, somos el Real Madrid y no podemos equivocarnos ni un minuto y esa es la realidad, y lo que tenemos que intentar es reducir este margen de errores, pero cada partido es un mundo, ahora tenemos un partido de 'Champions', conocemos la situación y estamos preparados", aseguró.

El técnico blanco no quiso opinar sobre las informaciones que apuntan a que se le acaba el crédito y que podría estar jugándose el puesto en Turquía.

"No lo sé, a mi no me puedes preguntar, yo quiero estar aquí siempre. La situación la conocemos, pero le tenéis que preguntar a otro", afirmó.

"Siempre es una final, hace 18 años que estoy aquí, sé donde estamos y la presión siempre va a estar", añadió, insistiendo en que "lo que tengo que hacer como entrenador es dar el máximo y pensar en positivo".