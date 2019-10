¿Mourinho al Real Madrid? La opinión de Sergio Ramos sobre la situación del Real Madrid

Madrid, España.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, pidió "respeto" a la figura del técnico que dio tres 'Champions' consecutivas, Zinedine Zidane. Además, mandó un mensaje a los que piden el regreso de José Mourinho al conjunto madridista.

Ramos saco la cara por su entrenador y realizó una defensa a ultranza de Zidane.

Ver: La tabla de posiciones de España

"Todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Zizou. Pase lo que pase en los últimos resultados y el futuro, hay un equipo unido que confía en el entrenador así como él en los jugadores. Nos habría gustado que los resultados fuesen otros pero el Madrid siempre vuelve y hay que hacerlo unidos", dijo en Estambul, en la rueda de prensa previa al partido frente al Galatasaray.

Cuando el capitán fue preguntado por José Mourinho y su posible regreso habló de una diferente forma de media al portugués, que se fue sin ganar la Liga de Campeones, respecto a Zidane, que ha ganado tres consecutivas y se cuestiona su figura constantemente.

"El equipo solo piensa en ganar mañana, no vamos más allá de una opinión y de lo que pretenden ciertas personas. Es cierto que a veces la varita de medir es distinta para unos que para otros. A terceros debemos dejarlos al margen y que no creen malentendidos dentro del equipo", manifestó sobre los rumores.

"En el fútbol la varita de medir es distinta para ciertos jugadores y entrenadores, sería muy fácil acabar con todo diciendo que Zizou va a seguir hasta final de temporada y se evitarían especulaciones, pero se depende de resultados. Si cada vez que hay uno malo se cuestiona al entrenador es incómodo para todos. Cansa un poco aunque en el Real Madrid ya sabemos que depende del resultado", añadió con un mensaje directo.

"Pensamos en ganar y no en si va a seguir Zizou o no, solo en el partido de mañana que es la mayor prioridad. Para hablar de si sigue o no tendremos tiempo. Ojalá sean buenos los resultados y siga mucho tiempo pero merece un respeto por todo lo que ha hecho por el Real Madrid como entrenador", sentenció.