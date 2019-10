Alberth Elis: "Esperamos el apoyo, la Selección no juega todos los días"

San Pedro Sula, Honduras.

Alberth Elis, atacante de la Selección de Honduras, habló previo al duelo de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Martinica que se disputará el domingo a las 8:00 de la noche en el estadio Olímpico.

La 'H' jugará en un horario inusual y el jugador del Houston Dynamo se refirió entre otras cosas a ese tema, el oriundo de Tela, Atlántida, espera que la afición los apoye como siempre.

Además, Elis también tuvo palabras sobre la rotación que ha sufrido en los puestos de ataque bajo en mandato de Fabián Coito, ya que ha jugado de extremo y delantero en la selección de Honduras.

LO DIJO

El nuevo ataque de Honduras: "El algo que el profe (Fabián Coito) está intentado implementar en todos, tratar de jugar en conjunto y aprovechar de las individualidades de cada uno, estamos con bastante confianza y eso es bueno para todos, eso nos hace ver mejor".

Alberth Elis ¿un líder?: "No, puede que tenga un poco de más de partidos que otros, pero somos jugadores jóvenes y sabemos que el país está esperando mucho de nosotros. En lo personal trato de dar lo mejor de mí, de seguir mejorando y demostrar que podemos hacer bien las cosas".

El significado de jugar en el Olímpico: "Jugar aquí es un sueño para todos, cuando estábamos pequeños queríamos hacerlo. En los últimos encuentros nos ha ido muy bien en este estadio y trataremos de seguir de la misma manera".

Horario complicado, mensaje a la afición: "Nosotros esperamos el apoyo como siempre, la selección no juega todos los días. El grupo está listo para dejarlo todo, hacer un buen partido y ganar que es lo más importante".

¿En qué posición te sientes mejor en el ataque, extremo o delantero?: "Siempre he jugado en ambos puestos, en Olimpia lo hacia de '9' antes de irme, no tengo problemas, es lo que el profe decida, no importa quien me acompañe adelante, porque todos intentamos hacerlo de la mejor manera en beneficio de Honduras".