Fabián Coito adelanta cambios ante Martinica: “Es posible que jueguen otros futbolistas”

San Pedro Sula, Honduras.

Fabián Coito y Alberth Elis fueron los encargados de platicar con los medios de comunicación este sábado previo a los trabajos de la Selección de Honduras en San Pedro Sula, mencionar que los mismos fueron cancelados en cancha por el clima y se optó por otra rutina en el hotel.

En primera instancia el grupo se trasladó al estadio Olímpico, la lluvia hizo tomarán como segunda opción el Morazán, pero tampoco se encontraba en condiciones.

El DT charrúa ya adelantó cambios en el 11 de la Bicolor con relación al equipo que jugó ante Trinidad y Tobago, sin precisar nombres. Esto se da por el tema de los viajes y el cansancio que pueden presentar algunas piezas.

“Otra historia, otro partido, sabiendo que el juego ante Trinidad ya quedó atrás. Con lo que hicimos el otro día no alcanza. Es posible que jueguen otros futbolistas, pero no por el tema de ranking y que no sumamos, sino por el tema de los viajes”, inició contando.

Coito toma muy en cuenta el aspecto de la cancha y lo dice porque ha estado lloviendo en San Pedro Sula, puede que este domingo también llueva a la hora del cotejo.

“Vamos a volver a jugar en una cancha pesada la cual genera un cansancio, es posible que se alternen algunos jugadores. Nosotros seguimos trabajando en consolidar un equipo, que relacionemos la forma en cómo se ataca y se defiende, tener procedimientos de ataque”.

SOBRE MARTINICA

En cuanto al rival, el mandamás espera controlar a los caribeños y que no generen el juego que ellos pretendan. “Más allá de los futbolistas que integren el 11 todos intentamos una misma idea y una misma intención. Precauciones desde el punto de vista individual tendremos, hemos visto algunas cosas como en el juego ante Trinidad, remotaron un 2-0 de visitante. Ver cuál es el modelo que tienen y contrarrestar el juego del equipo rival”.

Otro tema que explicó es la forma de juego que él está aplicando en la Bicolor y donde catalogó que busca tener un “equipo corto”.

“Equipo corto, que dificulte la progresión del equipo rival. Por ejemplo Jorge Álvarez es un referente del equipo eb esa idea y bueno han aparecido otros futbolistas. Carlos Pineda es un jugador con mucho ritmo, nos da cosas como recuperación de balón, tiene una intensidad que me parece es básica y en Olimpia está adquieriendo mayor experiencia”.

Para finalizar, Coito dejó en claro que las permutas que habrá serán por aspecto técnico, no hay ningún jugador que pueda ser baja por lo físico. “Cualquier cambio que haya es puramente técnico, si hay cambios es por el tema de la fatiga”.

El juego será este domingo a las 8:00 pm en el Olímpico, si Honduras gana ya estará en semifinales de Liga de Naciones y en la Copa Oro.