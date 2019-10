Jonathan Rubio sobre Martinica: "A lo mejor no es un rival con gran nombre, pero es difícil"

San Pedro Sula, Honduras.

Jonathan Rubio fue uno de los seleccionados de Honduras que atendieron a los medios de comunicación a su arribo al país y tras derrotar a Trinidad y Tobago. Lo hizo de buen animo y avisando sobre las dificultades que planteará Martinica, el segundo escollo de la Liga de Naciones de la Concacaf.

"Un poco cansado pero todo bien", comentó Rubio al llegar a la terminal aérea Ramón Villeda Morales, y asegurando que vencer a los trinitenses es "importantisimo" porque "fue un partido difícil, sobre todo en la parte física, pero hicimos lo que teníamos que hacer".

El atacante del Tondela de la primera division de Portugal estima que el 0-2 ante los 'Socca Warriors' "nos da confianza y creo que estamos en el buen camino, hay que seguir así, mostrando nuestro valor".

Deja en claro que "hoy en día no hay partidos fáciles, estuvimos viendo el partido de Trinidad y Martínica y todos son difíciles, si ganamos estamos prácticamente en semifinales", es decir, el Final Four del nuevo torneo del área.

Enfatiza en que "hoy en día no es como antes que había partidos un poco más fáciles, hay que encarar el partido con seriedad, ser organizados y los, oportunidad que tengamos, meterla", lanzó.

Rubio Toro dijo sentirse "agradecido con Dios y el profesor (Fabián Coito) con la confianza", ya que "cuando te dan confianza se refleja en el campo".

Cerrando su exposición sobre la victoria en Puerto España, menciona que "no me caí" por las canchas, sino por que "me hicieron faltas, es un equipo que pega mucho, sabíamos que una de sus armas poderosas era la parte física y pudimos evitar el choque y nos faltó más inteligencia".

GRATIFICANTE LO QUE VIVE Y PIDE ESTADIO LLENO

Tambien agradece a la gente por "el cariño que me han demostrado, nunca me imaginé algo así, gloria a Dios oor todo".

"Esperamos que el estadio se pueda llenar, yo se que a lo mejor no es un rival con un gran nombre pero es un partido difícil para todos, que nos apoyen para que podamos sostener la clasificación", tanto a la Hexagonal rumbo a Qatar 2022 como a la fase final de la Liga de Concacaf.

Rubio cree que el duelo con Martínica será "parecido" al de Trinidad por lo físico y ve "importante que tengamos minutos juntos, al final es lo que nos hará jugar mejor, hay que ir construyendo este lindo grupo que el profe está haciendo".

Remata explicando que "los resultados se están dando y a medida pase el tiempo las exhibiciones serán mejores, pues es verdad que contra Trinidad el primer tiempo no fue el mejor".