Fabián Coito sobre partido ante Martinica: "Será diferente, vamos a tomar las precauciones"

San Pedro Sula, Honduras.

Fabián Coito se mostró conforme con la victoria lograda en Trinidad y Tobago en el debut de la Liga de Naciones de la Concacaf. El entrenador de la Selección de Honduras habló en el retorno de la Bicolor a suelo catracho para preparar el siguiente compromiso frente a Martinica.

"Conformidad y alegría por el resultado, tuvimos un buen funcionamiento, rendimiento, momentos buenos, fuertes defensivamente. (Ahora) seguir creciendo como equipo para seguir con posibilidades de ganar los partidos", fue lo primo que dijo Coito sobre el triunfo ante los trinitecos.

El seleccionador fue cuestionado por los periodistas sobre que la Bicolor tuvo dos tiempos diferentes en el partido disputado en Puerto España. "No, no creo, no lo vi tan diferente, el rival también juega, ellos se fueron desgastando, quedaron con 10, segundo tiempo se hizo bastante más cortado, la intención nuestra fue en todo el partido igual, tuvimos chances en los dos tiempos, con el gol lógicamente empezaron a abrirse y que se desorganicen y vayan en busca del empate, en algunos momentos nos costaba salir de nuestra zona defensiva", contestó.

Brevemente se refirió al ingresó de Douglas Martínez, quien debutó con gol en la selección catracha. "Son cosas del fútbol, podría no haber pasado, igualmente creo que era el futbolista para ese momento".

Coito destacó el trabajo de los jugadores para ganar el partido. "Fuerte defensivamente, las precauciones que tomamos sobre el rival, salieron bien, buenos rendimientos individuales, convertimos dos (goles), personalmente estoy conforme con lo que hicimos en Trinidad".

PARTIDO CONTRA MARTINICA

Honduras ahora se enfoca en el próximo partido, frente a Martinica el domingo en el estadio Olímpico. Coito no ve a su equipo como favorito. "No hay nada dicho antes de jugar, no hay una relación antes, si repetimos un partido correcto como lo hicimos en Trinidad y Tobago vamos a tener posibilidad de ganar, pero no por haber ganado, si no por lo que hagamos el domingo".

Ante Trinidad y Tobago, la Bicolor se jugó varios objetivos, contra Martinica es diferente. "El partido tenía muchas cosas en juego, la Liga de Naciones, acceder a la Copa Oro 2021, mantener esa posición de privilegio en el ranking de la FIFA, se sumó para el grupo, nosotros y el fútbol es positivo y alienta esperanzas para el objetivo que tenemos por delante".

NO DESCARTA CAMBIOS EN EL 11

El entrenador uruguayo cree que no habrán muchos cambios en la alineación titular para enfrentar a Martinica, selección que no está afiliada a la FIFA. "No creo, pero no lo puedo asegurar, acabamos de llegar, hay bastante cansancio, ahora pensamos en el partido que se viene".

Y agregó: "El partido será diferente, es otra cancha, otra situación, otro estilo, vamos a tomar las precauciones, para de la estrategia del partido y ver las fortalezas lo que podemos llevar al campo para tratar de imponerlas mejor".

Elogio el trabajo de los jóvenes de la Bicolor. "Nosotros aprovechamos los Panamericanos para considerar a algunos futbolistas que están rindiendo y están bien, ojalá que también tengamos la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos".

Por útimo, Fabián Coito habló de la estrategia ante Martinica. "La idea es muy parecida, ver de qué manera la vamos a imponer y de qué manera controlamos al rival va ser parte de la preparación del partido, después no van haber grandes cambios con respecto a la idea que a veces sale mejor o aveces cuesta".