Guardiola: "No venderíamos a Phil Foden ni por 500 millones"

Londres.



Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que no dejarían salir al joven Phil Foden "bajo ninguna circunstancia", ni siquiera "por 500 millones de euros".



El entrenador español habló para el periódico británico The Sun y recalcó la importancia del centrocampista de 19 años, pese a que esta temporada apenas ha disputado 10 minutos en la Premier League.

Foden sí dispuso de un partido completo en la Copa de la Liga, ante el Preston North End y marcó su primer gol de la temporada en la Liga de Campeones ante el Dinamo de Zagreb en el tiempo de descuento, instantes después de salir al campo.



Pese a la poca incidencia que está teniendo en el equipo, Guardiola explicó que no renovaron a Foden "por casualidad" y que es el único jugador que no se puede vender bajo ninguna circunstancia.



"Phil no se va a ningún lado. Phil es el City. No ficharemos a nadie para esa posición. Cuando David Silva se marche, sabemos exactamente quién será nuestro nuevo mago", dijo el preparador.