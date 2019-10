Fabián Coito sobre las ausencias en la convocatoria: “Nadie está descartado, esto recién empieza”

Tegucigalpa, Honduras.

Fabián Coito anunció este lunes la convocatoria de Honduras para enfrentar los duelos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Trinidad y Tobago (10 de octubre) y Martinica (13 de octubre).

La nómina de 24 jugadores de Coito viene con pocas sorpresas. Regresa el delantero Bryan Róchez y fue llamado el joven Douglas Martínez, que destaca con el Real Monarchs de la USL de Estados Unidos.

Coito explicó que el llamado responde a una base de futbolistas con quienes ha venido trabajando desde que inicio su proceso. No obstante aclaró que no cierra la puerta que nuevos elementos sean observados. “Si pueden haber cambios. Nadie está descartado, esto es muy largo, recién empieza”, apuntó.

“Mantenemos comunicación con los futbolistas, Bryan Róchez vuelve, hay una base de futbolistas con los cuales estamos contando y considerando, al momento de querer seguir incorporando futbolistas a esa base queremos evitar el trasiego de futbolistas que entran y salgan, por eso se repite prácticamente todos los nombres, en este grupo de 24 están los que han venido siendo considerados. No tendremos prácticamente entrenamientos, el partido lo vamos a jugar con la memoria de lo que hemos hecho hasta ahora”, explicó el seleccionador.

“¿Que no pueden haber cambios? Eso no. Sí pueden haber cambios, nosotros evaluamos. En cuanto a Bryan Róchez, estuvo en la convocatoria con Ecuador, está en buen momento, con una continuidad en el equipo y Douglas Martínez me parece que para estos partidos puede hacer un buen aporte, ya ha tenido la experiencia de MLS, ha sido buena. Lo conocemos muy bien a Douglas”, comentó.

LAS AUSENCIAS

En la convocatoria son notorias las ausencias de Antony Lozano y Michaell Chirinos, de quien explicó su exclusión se debe “a lo deportivo por lo último que había hecho”, dijo. “Chirinos convirtió gol en un contraataque importante, yo digo no hablar de los que no están porque son tantos los que no están. Pero repito, su ausencia es por los efectos de la planificación del partido, con qué futbolistas contar y por supuesto que va a volver y que estará en cualquier momento, porque es un futbolista que ha tenido momentos muy imporantes. Creo que este no es el mejor momento y por eso no recurrimos a él, le daremos continuidad y contamos con él ya en la próxima fecha FIFA”.

“Contamos con todos los futbolistas, lo que pasa es que hay momentos y rivales. Por ejemplo lo de Rubilio Castillo es estratégico, no está recuperado al cien por ciento, le quitaríamos pienso yo participación en su club, mejor que se siga recuperando, que vuelva a competir con su club para volverlo a considerar ya en mejores condiciones que las que podría venir”.

Sobre “Choco” Lozano dijo que, “considero a Choco Lozano, primero de una gran experiencia europea, lo cual para nosotros eso es un aporte y es de grandes condiciones, pero también por esas condiciones que tiene genera muchas cosas en la gente, afición, con las expectativas que hay sobre él, por eso queremos contar con él cuando esté realmente en un gran momento y que sea el aporte que todos esperamos y que genere las expectativas del nombre por lo que ha sido su carrera”.

TEMA LUIS GARRIDO

Una de las cosas que más llamó la atención en la convocatoria de Coito fue el llamado de Luis Garrido, quien aunque tiene equipo no tendrá actividad competitiva con el Córdoba hasta enero. Y el técnico manifestó la lista se confeccionó a base del momento deportivo de cada jugador.

Sobre el llamado de la “Fiera” dijo: “Lo considero un jugador importante dentro del grupo. Él está entrenando, él compitió en la última fecha FIFA con nosostros, hoy no está en buen momento, en eso estoy de acuerdo, pero también me parece que es bueno darle el apoyo, darle continuidad porque creemos que a lo largo de este periodo va a recuperar su nivel en competencia y va a ser un jugador importante, por sus características”.

No se podía obviar la ausencia del goleador del torneo Juan Ramón Mejía, quien lleva 13 goles en 12 partido: “Por supuesto que estamos observando, estamos haciendo el seguimiento y es un jugador dentro de los elegibles”, afirmó.

PARTIDOS DE LIGA DE NACIONES

Fabián Coito también se refirió a los partidos que disputará Honduras en este mes de octubre en Trinidad y Tobago y contra Martinica en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Coito ya tiene una idea de lo que se van a encontrar en ambos compromisos.

“Estoy de acuerdo en que no van a ser partidos nada sencillos, la localida de Trinidad dificulta más lo que podemos hacer, creo que observando los partidos, observando los rendimientos, nosotros podemos sorprender y sacar el resultado que queremos. Hay que mantener el orden en el equipo, la fortaleza defensiva que por momentos se perdió y se ha ido recuperando. Esperar, Trinidad va a jugar un partido amistoso esta semana y eso nos puede dar una pauta de algo que podemos llegar a encontrar en el partido por la Liga de Naciones. Ahorita estamos más concentrados en Trinidad que en Martinica, que también tiene sus fortalezas, esperar los futbolistas que vienen y comenzar a preparar el partido”.