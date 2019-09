Las ausencias en la convocatoria de Fabián Coito para la Liga de Naciones

San Pedro Sula, Honduras.

Grandes ausencias destacan en la convocatoria que ha anunciado este lunes Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, para los partidos contra Trinidad y Tobago y Martinica por la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Bicolor jugará primero en tierras trinitecas el próximo jueves 10 de octubre y recibirá el domingo 13 del mismo mes a Martinica en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Fueron 24 futbolistas los convocados por Coito, pero hay varias ausencias. Una de ellas es el no llamado del extremo Michaell Chirinos, quien es titular en el Vancouver Whitecaps y ya se estrenó como goleador en la MLS el domingo frente a Los Angeles Galaxy.

Otro nombre que no apareció en el listado es el de Juan Ramón Mejía, delantero que la está rompiendo con el Real de Minas. Es el actual líder de la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional con 13 goles en 12 jornadas.

También se ha quedado fuera de esta nómina el atacante Antony 'Choco' Lozano, que ya marcó su primer gol con la camiseta del Cádiz en la Segunda División de España.

La ausencia que no ha sorprendido es la de Romell Quioto, del Houston Dynamo de la MLS. Fabián Coito ya había anunciado que no lo iba a convocar debido a que no ha estado jugado con su equipo al estar marginado por indisciplina deportiva. No entrena ni con sus compañeros.

Tampoco apareció Román Rubilio Castillo, pero fue por una lesión que sufrió en el calentamiento previo al partido amistoso de Honduras contra Puerto Rico y no ha podido recuperarse.

Otro que no está en la lista es el jugador del Motagua, Kevin López. Sí estuvo en los amistosos frente a los boricuas y Chile, pero no convenció a Fabián Coito con la pobre imagen mostrada.