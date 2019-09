Luis Ordóñez: "Lo tomen bien o mal; Selvin Guevara no va a jugar"

San Pedro Sula, Honduras.

El nuevo entrenador del Real España, Luis Ordóñez, habló con los medios de comunicación sobre lo que significa para él este nuevo reto en el banquillo de la Máquina, el próximo partido contra el Vida por la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 y una polémica que surgió con Selvin Guevara, quien no jugará ante los cocoteros "por decisión personal" del técnico.

"El reto se toma como algo importante, en la vida uno tiene que prepararse para retos importantes y estamos preparados, este es uno de ellos", comentó el timonel de los catedráticos.

El Real España es octavo en la tabla general con 11 unidades, y la presión para clasificarse a la pentagonal es bastante. "No es el momento de mayor presión, es un reto, nosotros estamos disfrutando, viviendo el momento hay que ir partido a partido", indicó.

El entrenador de los aurinegros se mostró feliz por estar dirigiendo al primer equipo. "Siempre soy así, los que me conocen saben que desde las reservas estamos trabajando, hay gente que no me conoce soy una persona que estudia para dar la cara, para contestar y hacer las cosas bien", señaló.

A Ordoñez no le asusta nada y espera llevar todos sus conocimientos a los jugadores para salir de la situación que se encuentran. "Hace cuatro años que tengo de tener contacto con los jugadores, no es la primera vez que me tocó dirigir un entrenamiento, cuando no estaba el técnico anterior me tocaba hacerlo a mí, al igual que los entrenadores de primera iban a ver los de reservas y no es nuevo estar aquí", sentenció.

Luis Ordóñez en su primera conferencia de prensa como técnico del Real España.

El estratega espera obtener un buen resultado contra el Vida y seguir en la lucha por los primeros lugares. "Nosotros estamos a cinco puntos de la zona de clasificación, contra el Vida se va a mirar lo queremos", dijo.

SALIDA DE MEDFORD

Luis Ordóñez se refirió a la salida del entrenador costarricense Hernán Medford, quien renunció y dejó al equipo en una difícil situación. "No tengo nada que opinar de lo que el profesor haya mencionado, haya dicho. Yo lo respeto mucho y quiero mencionarles lo siguiente: He trabajado con ocho a diez entrenadores y todos son mis amigos, no opino nada de Medford porque es mi amigo".

"El proceso continua señores. Van a ver jugadores que ya conocen como Carlos Mejía, Gerson Chávez, Jorge López, Patrick Palacios, Mariano Álvarez, Michael Perelló, Elison Rivas… el proceso sigue. Va a seguir Jhow Benavídez, Buba López, Jorge Claros; será de jóvenes mezclados con los de experiencia y no cambia nada, solo es Luis Ordóñez al frente. Ya situaciones de la junta directiva, de decisiones de interinato o procesos a largo plazo, lo consultan con la directiva", agregó.

LA POLÉMICA CON SELVIN GUEVARA

La conferencia se puso algo caliente cuando se tocó el tema de Selvin Guevara, uno de los futbolistas que más participó bajo el mando de Medford. El nuevo técnico adelantó que el jugador no entrará en la convocatoria para el juego contra el Vida.

"Puedo darles la alineación, no tengo problemas, ya está y les puedo dar un dato para que lo tomen para bien o para mal; Selvin Guevara no va a jugar, jugarán otros que no han participado. El Real España cuenta con 60 jugadores, 30 reservistas y 30 profesionales y dentro del primer plantel hay 12 que vienen de reservas. Todos están elegibles a excepción de Franklin Flores por expulsión. Así que Selvin Guevara no va a jugar este partido pero tenemos más futbolistas, no nos enfoquemos en Guevara", manifestó.

Luis Ordóñez ya ha dirigido dos entrenamientos como entrenador del primer equipo del Real España.

Ordóñez confesó que la decisión de dejar fuera a Guevara es "personal". "Decisiones personales y técnicas. Allí es donde ustedes ven si uno está capacitado para tomar las riendas; les he dado un nombre y por ejemplo; sino juega Selvin Guevara y lo hace Mikel García o Carlos Mejía, o Darixon Vuelto, seguimos con el proceso sí o no. Tenemos la ventaja que Real España tiene seis jugadores por puesto, no hay problema".

Y añadió: "No podemos estar pensando en lo que pasó atrás; a partir del lunes este servidor tomó las riendas del equipo, tomo las decisiones y ya comenzamos a trabajar desde el martes. Ya sabemos lo que queremos y el resultado lo veremos el sábado. Me respetan, los respeto y todos los que estamos acá nos conocemos".

Por último, dijo que lo de Selvin Guevara no es por actos de indisciplina: "No hay actos de indisciplina en el club, ustedes lo están diciendo; no he mencionado nada, cuando digo personal es decisión técnica y yo tomo decisiones; yo soy el que convoco los 19 que llevamos, armo el 11 y repito, no hay un jugador indisciplinado".