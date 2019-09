De Lisboa a Madrid: el idilio de Joao Félix con los derbis

Madrid.





25 de agosto de 2018. Estadio da Luz de Lisboa. Más de 60.000 espectadores en el 'Derby da Capital' entre el Benfica y el Sporting. Se adelantan los 'leones' del Sporting con gol del extremo Nani. Un joven mediapunta con el dorsal '79' a la espalda ingresa en la segunda parte, y a cinco minutos del final cabecea un centro del extremo Rafa Silva para poner el 1-1 final.

3 de febrero de 2019. Estadio José Alvalade. Revancha del 'derby' con más de 45.000 espectadores y ese 'menino' del dorsal 79 ya establecido como titular en la mediapunta. Marca el 0-2 en la primera mitad, asiste para el 1-4 de su compañero Pizzi. El duelo acaba en un 2-4 final con el que el Benfica acorta su distancia con el líder del momento, el Oporto.

2 de marzo de 2019. Estadio do Dragao de Oporto. 'O Classico' del fútbol portugués enfrenta a Oporto y Benfica con casi 50.000 almas pendientes. Adelanta el español Adrián López al Oporto, pero de nuevo el 'menino' aparece, 6 minutos después, para marcar el gol que abre camino a la remontada de las 'águilas', culminada por Rafa Silva (1-2). El Benfica se pone líder de la Liga portuguesa.

27 de julio de 2019. Estadio Metlife de East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos). El 'menino' del Benfica ya no es una águila, sino que viste de rojiblanco a cambio de 126 millones de euros, cifra récord en su nuevo club. En su primera titularidad de la pretemporada, asiste a Diego Costa para el 0-1 y aprovecha un pase de la muerte de Saúl Ñíguez para hacer el segundo. El partido acaba 3-7 para los rojiblancos.

Joao Félix, protagonista



El nombre del protagonista de estas cuatro fechas no es otro que Joao Félix, el delantero del Atlético de Madrid cuyo idilio con los partidos de máxima rivalidad en su corta carrera le otorga por méritos propios posicionarse como uno de los grandes peligros del conjunto rojiblanco para el derbi del próximo sábado.



Por primera vez, el nuevo '7' rojiblanco afrontará el gran duelo de la capital de España en el Wanda Metropolitano, donde seguramente recordará las sensaciones que tuvo al debutar en el derbi lisboeta, el que era su tercer partido con la primera plantilla del Benfica.



"Recuerdo caminar al campo en el calentamiento con 60.000 personas cantando en el Estadio Da Luz. Intenté buscar a mis padres en la grada, apenas pude verles. Empecé el partido en el banquillo, y ya no me dejé volver a mirar a la grada", explicó Joao Félix en un artículo para la web 'The Players Tribune'.



"En la segunda parte perdíamos 1-0 y entré al campo. El ruido, la tensión, eran tremendas... A cinco minutos del final, estábamos presionando fuerte. No soy un goleador, pero intenté ir hacia adelante. En el 86, Rafa Silva hizo una buena carrera por la banda derecha y buscaba un centro. Yo estaba en el segundo palo, en plan 'confía en mí, dámela'. Él la puso, yo hice la parte fácil", rememoró Joao Félix sobre ese gol, fundacional en su carrera.

LEA: Marcelo comienza a probarse ante el Atlético de Madrid



Lo que ocurrió a partir de ahí ya es de sobra conocido: 43 partidos y 20 goles entre todas las competiciones, internacionalidad con la selección absoluta, rumores de todo tipo y su llegada al Atlético por un importe millonario y llamado a sustituir a un candidato al Balón de Oro como el francés Antoine Griezmann.



Un Joao que también sabe lo que es perder derbis: le ocurrió en las semifinales de la Copa portuguesa en el Alvalade contra el Sporting, donde cayó el Benfica por 1-0 haciendo inútil el triunfo previo 2-1 de Da Luz, en el que Joao había dado una asistencia. Lo mismo le ocurrió ante el Oporto en la semifinal de la Copa de la Liga, derrotado por 1-3 en Braga.



En su primera aproximación a un derbi madrileño, con los condicionantes de la pretemporada, en Estados Unidos y todos los paréntesis posibles, su presentación fue magnífica: asociación con Diego Costa, peligro y gol, que fue uno pero pudo haber marcado un segundo en un disparo desde la frontal que se marchó fuera.



"Acabé el partido muy contento, un derbi y hacer lo que hice es un poco difícil, y por eso estoy contento con eso. No me lo imaginaba así, para nada", confesó al diario 'As' tras aquel encuentro en Estados Unidos.



Lo del sábado en el Wanda Metropolitano ya no serán probaturas. El '7' rojiblanco llega tras haber marcado ayer el segundo gol de la victoria en Mallorca (0-2), su segundo tanto tras el que hizo ante el Eibar para iniciar lo que fue la remontada rojiblanca (3-2).



Con la plaza casi segura en el ataque por la baja de Álvaro Morata por sanción, lo que le evitará partir desde el costado derecho en principio, Joao Félix, y todo el Atlético con él, espera que su idilio con los derbis en Lisboa se traslade a Madrid.