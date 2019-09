Pedro Troglio sobre rumores de oferta en Argentina: "No vine para irme a los dos meses"

Tegucigalpa, Honduras.

En los últimos días el nombre de Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, comenzó a sonar en Argentina ya que lo han vinculado para que tome las riendas del banquillo del club Godoy Cruz del balompié argentino.

Por lo que este martes en conferencia de prensa, el director técnico del conjunto hondureño se pronunció sobre los rumores que lo colocan en su país.

"Yo ya fui claro con el tema. Yo tengo un contrato y no voy a faltar. No puedo irme de un club a los dos meses y medio de estar dirigiendo. Si ya perdí todos los partidos y soy un desastre y hasta estarían esperando que me vaya, pero medianamente llevamos un buen porcentaje de puntos", comenzó diciendo.

Y añadió: "No es que estamos haciendo cosas espectaculares, pero estamos peleando el torneo, en las otras dos copas. Estamos haciendo un discreto papel y si el club no quiere que nos vayamos, tenemos contrato y es feo cortar algo para irte a otro lugar"-

Pedro Troglio fue claro al señalar que no se irá del Olimpia por lo que descarta la misma acción de Hernán Medford, entrenador tico que dejó botado al Real España para irse al Cartaginés de Costa Rica.

"No vine para irme a los dos meses, vine para ver si puedo dejar alguna huella, algún campeonato y me gustaría conseguirlo", declaró.

"Es un largo plazo, pero sé que por más que lo sea, la gente quiere ganar mañana. La gente quiere ganar en diciembre, no está para largo plazo. Cuando acepté sabía a lo que me expongo; que cuando pierda me insulten, me tiren una bolsa con agua en la cabeza".