Wilmer Cruz descarta al Real España: "No me muevo del Victoria, soy un hombre de palabra"

San Pedro Sula, Honduras.

La inesperada salida del tico Hernán Medford del banquillo del Real España; ha puesto a Wilmer Cruz como el candidato principal para hacerse cargo del hasta ahora malogrado proyecto del conjunto aurinegro.

El “Pájaro” siempre ha expresado su deseo de dirigir al equipo que lo lanzó a la fama, pero actulamente está dirigiendo el Victoria de la Liga de Ascenso, por lo que ha rechazado en estos momentos tomar las riendas de la máquina.

"No me muevo del Victoria, soy un hombre de palabra. No puedo traicionar a la gente del Victoria, no me voy de aquí", dijo Wilmer Cruz en el momento que Diario LA PRENSA lo contactó para conocer la posibilidad de llegar al 12 veces campeón de Honduras.

Wilmer como técnico en Primera División ha dirigido al Honduras Progreso, equipo con el que logró el Ascenso y al Juticalpa, club con el que logró una Copa Presidente, pero con el que también descendió.

El proyecto fallido

El 20 de mayo del presente año, Real España anunció con bombos y platillos el regreso del entrenador tico Hernán Medford.

Por aquel entonces, en la casa aurinegra presentaron al Pelícano como el piloto que se encargaría de conducir un proyecto de jóvenes a largo plazo. Pues el proceso duró un poco más de cuatro meses.

A través de sus redes sociales, Real España anunció la renuncia de Medford por “motivo personales y profesionales”.

En un comunicado la directiva aurinegra explicó que “ se hizo todo esfuerzo para retenerlo y darle su voto de confianza al frente de este nuevo proyecto, pero adujo motivos personales y profesionales”.

Y solamente minutos después que se hizo oficial la salida de la Máquina, el tico fue anunciado como nuevo entrenador del Sports Cartaginés de su país.