Pedro Troglio: "Vamos a pelear a muerte hasta el final con Marathón y Motagua"

Tegucigalpa, Honduras.

Al argentino Pedro Troglio, técnico del Olimpia de Honduras, no le gustó cuando los periodistas le consultaron sobre las rotaciones que realiza con el plantel del albo. A esta fecha no tiene un once de memoria y él se defiende: "Uno debe tener bien a todos", dice.

El timonel albo defiende a capa y espada las rotaciones que ha realizado en la primera vuelta del torneo del torneo Apertura 2019. Piensa que es algo necesario para evitar desgaste de los jugadores y para mantener activo a todo el plantel.

“A lo mejor la rotación le molesta a ustedes, acá lo que tenemos claro es que el plantel está activo, tengo que darle confianza a todos y esto es muy largo. Nosotros no tenemos que estar en este puterío, es de estar tranquilos. El jugador de Olimpia vive los siete días de la semana presionado, miren a Júnior Lacayo que es el jugador con más minutos, se lesionó. El desgaste es totalmente distinto; creo que tengo un poquito de idea de esto”, afirmó.

Piensa que se tiene poca memoria con lo que ha hecho su equipo en el torneo: “Agarrá los archivos y están los elogios, perdés un partido y hablan de las rotaciones. Imagínate que jueguen los mismos 11 y los demás no tienen minutos, uno debe tener a todos bien”, sostiene.

Si hay muchas rotaciones o no se tiene un once de memoria se puede pensar que la idea del técnico es más difícil que sea plasmada por los jugadores.

“El equipo la idea la tiene, lo que pasa es que en algunos partidos la desarrolla mejor que en otros. En líneas generales los números son buenos, tampoco puedo cambiarle el pensamiento al fútbolista hondureño en tan poco tiempo. Mi idea no es tan complicada, hay que sacrificarse cuando no tenemos el balón”,se defiende.

Sobre la derrota ante Platense y el empate contra Real España, dice: “Nunca pensé que vamos a ganar todos los partidos, yo he perdido un solo partido en el campeonato. Para mí el rendimiento es bárbaro, el equipo ha jugado partidos muy buenos y el único desastroso fue el primer tiempo ante Platense. Estamos a dos puntos de la cima y jugando torneos internacionales”.

Troglio hace alarde de lo que le ha tocado vivir, mientras sostiene que, “¿miedo de qué? ¿De perder un partido con Platense o de un clásico ante Motagua?, yo jugué una final del mundo y estoy tranquilo. Se armó una locura por lo que pasó. Faltan 10 partidos y en 10 partidos puede suceder cualquier cosa. Entiendo que vende más si es Olimpia. Vamos a pelear a muerte hasta el final con Marathón y Motagua porque son equipos que vienen parejos con los mismos entrenadores”.

También dejó un mensaje sin nombre, pero seguramente con algún objetivo al referirse al tema arbitral: “Para mí no existen esas presiones, yo he gritado. Si creen que con eso ganan no, acá gana el que hace mejor las cosas en el campo”.