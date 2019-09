Amargo debut de Maradona como DT de Gimnasia en Argentina

Buenos Aires, Argentina-

El debut de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata no tuvo un final feliz. El equipo del astro perdió 2-1 ante Racing, vigente campeón del fútbol argentino, en duelo de la sexta fecha de la Superliga disputado en La Plata.

A pesar del gran recibimiento que tuvo el equipo, con más de 25.000 aficionados en la cancha, y la inyección de ánimo que significó la llegada de Maradona, ovacionado de manera repetida por los hinchas, Gimnasia no pudo revertir su mal presente en el torneo y sigue último en las posiciones, con un punto en seis presentaciones, y en el fondo de la tabla de promedios, la que sentencia los descensos a la segunda división.

Racing aprovechó los errores defensivos del equipo local y se impuso con goles de Diego González (36) y Matías Zaracho (54), mientras que Matías García (52) anotó el transitorio empate.

La siguiente presentación del conjunto de Maradona será el 23 de septiembre cuando visite a Talleres de Córdoba.

"No me duele la cabeza, me duele el alma. No creo que el campeón argentino (Racing) haya sido más que nosotros en el partido. En ningún momento fue superior a nosotros, salvo que tiene jugadores de calidad que te esconden la pelota y te hacen correr el doble, sobre todo si están en ventaja", dijo Maradona en la rueda de prensa posterior al partido.

Maradona, de 58 años y recién operado de la rodilla, regresó hace unos meses a Argentina, después de dirigir a Dorados de México, al que estuvo a punto de llevar a la primera división en la temporada 2018-2019.

Gimnasia nunca ha ganado un campeonato largo de primera división en la era profesional pese a ser el decano de los clubes, con 132 años de vida. En su carrera como entrenador, Maradona tampoco ha podido dar una vuelta olímpica.