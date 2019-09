Comisión de Disciplina reducirá castigo a Yustin Arboleda

San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión Nacional de Disciplina podría reducir el castigo de cuatro partidos al delantero colombiano del Marathón, Yustin Arboleda.

El cafetero recibió esa sanción en el juego de la séptima jornada del Torneo Apertura 2019 que los verdolagas disputaron contra el Motagua. Tras ese duelo, el asistente Jack Rodríguez reportó a Raúl Castro que el goleador lo había insultado y el central lo registró en el acta.

Arboleda también denunció por discriminación al asistente, pero luego retiró la misma. "Me trató mal sólo porque soy extranjero, ¿qué le pasa?, yo estoy trabajando. Es una falta de respeto. Yo le estoy dando la mano a Raúl (Castro) y que ojalá no se arrepienta del penal".

El colombiano contó con sus propias palabras lo que le dijo Jack Rodríguez en ese momento: '''No vengas a poder aquí que vos sos extranjero', ¿qué le pasa?. No tiene que ser así, yo vengo a trabajar y no me tiene que irrespetar solo porque soy extranjero, es una falta de respeto".

CARA A CARA

Sin embargo, este jueves Yustin Arboleda y Jack Rodríguez estuvieron frente a frente en las oficinas de la Comisión para la realización de la audiencia y llegaron a un conciliación, lo que favorecerá al atacante porque el asistente dijo que no se sintió amenazado.

Yustin Arboleda fue expulsado por Raúl Castro al final del partido y se fue a reclamarle al árbitro.

El presidente de la Comisión de Disciplina, abogado Lutfi Zablah, se refirió a las resoluciones que tuvo la reunión sostenida con ambas partes y expresó su satisfacción por los buenos términos en los que concluyó la junta.

"Fue una audiencia muy positiva, ambas partes mostraron su buena disposición para llegar a un acuerdo conciliatorio en beneficio del fútbol. Se pidieron disculpas y se aclararon ciertas cosas. Por ejemplo, el árbitro Jack Rodríguez aclaró que Yustin Arboleda jamás intentó agredirlo, que la reacción de él fue para consultarle al árbitro el porqué de la expulsión. En ningún momento se sintió amenazado por Yustin Arboleda", dijo.

Yustin solicitó a la Comisión una reducción del castigo. "Nos vamos a reunir mañana porque hoy termina la jornada que está en curso, así que tenemos que revisar las actas y tomar decisiones. Vamos a tomar la decisión también con este caso, Yustin nos pidió una reconsideración a su castigo y también lo vamos a analizar", comentó el profesional del derecho.

Arboleda llevó como testigos al defensor panameño Azmahar Ariano y al médico de Marathón, pero la Comisión optó por no atenderlos. "No se les escuchó porque Yustin tomó a bien retirar la denuncia y ya no valía la pena tomar los testigos, y fue aceptado por Jack Rodríguez. Al final se estrecharon las manos y se pidieron disculpas".

"Hay buena disposición para reconsiderarlo, vamos a analizarlo y yo les diría que sí habrá una reducción de la sanción pero no puedo decir algún porcentaje", concluyó el abogado Lutfi Zablah.