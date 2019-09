Alberth Elis a la afición: "Si vienen al estadio necesitamos que nos apoyen"

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero Alberth Elis se sacudió la mala racha sin anotar al marcar en la victoria de 2-1 de la selección de Honduras frente a Chile en el amistoso disputado en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Ver: Lo que dicen la prensa chilena de la derrota de su selección ante Honduras

Horas después del partido, este miércoles el atacante catracho partió rumbo a Estados Unidos para integrarse a las filas del Houston Dynamo. Previo a su salida, el ariete catracho no ocultó su malestar con un sector de la afición luego de que en la primera parte ante los chilenos se escuchó el "ole, ole" en contra de la Bicolor por lo que hoy "La Panterita" les pidió un mejor apoyo.

LAS DECLARACIONES DE ALBERTH ELIS

Victoria ante Chile: "Sabíamos que sería un partido duro, no nos enfrentamos a cualquier selección. Nos deja una gran confianza".

Reacción tras el gol: "Hice mi celebración y normal, un gol que hace tiempo lo estaba buscando. No había sido nada fácil y gracias a Dios sirve para retomar confianza, es importante la anotación y hay que seguir adelante".

El ole, ole contra Honduras: "Era Chile y por lo tanto no era cualquier rival, si queremos llegar al Mundial tenemos que hacer del Olímpico un fortín, necesitamos que la gente nos apoye, no es bueno que la gente nos pase gritando. No es justo y es nuestra casa. Si vienen al estadio necesitamos que nos apoyen, que estén positivos".

"Se estaba defendiendo y estábamos atrás, es normal en un juego. S estaba bien parado en el campo, en el primer tiempo Chile solamente hizo un gol, pero nunca tuvieron una clara oportunidad. Esta es la casa de la selección y siempre será así, pero a veces son cosas que nos afectan como que nos griten ole, ole apenas a los 30 minutos de un partido".

Desempeño en la cancha: "Esto es de agarrar confianza, jugando de nueve tengo más opciones de marcar. Depende si tengo jugadores como Jonathan Rubio o Alex, no es fácil, tengo que moverme bien y sabemos que la pelota me llegará. Es importante que exista competencia, eso será favorable para la seleccion".

Próximos juegos ante Trinidad y Tobago ante Martinica en la Liga de Naciones: "Ya vimos lo que le pasó a Panamá y El Salvador, los rivales han crecido mucho.

El apoyo enTegucigalpa: "La gente nos apoyó bastante, pero sabemos que la cancha está mal y necesita bastante arreglo. Ellos nos han apoyado ante Panamá y ante Puerto Rico, se podría jugar, solamente que se tiene que arreglar la cancha".

El nivel de Jonathan Rubio y Rigo Rivas: "Tienen mucho talento, es algo que carecía la selección, alguien que tocará como Amado Guevara, con jugadores así será mucho más fácil. Ahora puede ser que me toque anotar goles y no dar asistencias, solamente hay que hacer bien el movimiento".

Carlos Pineda y el resto de debutantes: "Entró muy bien, todos lo que debutaron lo hicieron bien. Fue un partido duro, tampoco nos vamos a agrandar, lo más duro está por venir. Hay que entrar a la Hexagonal".

Temporada en el Houston Dynamo: "Somos un equipo y tenemos que estar fuertes, llevamos siete goles y siete asistencias, mis números no son malos, pero tenemos que estar al 100%".

Lo que se viene para la selección: "Esto apenas comienza, no podemos decir que ya estamos en el Mundial. Hay que estar unidos y fuertes, estar en las buenas y en las malas".

México: "Creo que es la mejor selección que le visto, es la mejor generación y será duro jugar contra ellos".