Deybi Flores sobre la Selección de Honduras: "Me dolió no estar en la convocatoria"

Tegucigalpa, Honduras.

Deybi Flores, volante del Olimpia, sigue demostrando un gran nivel de juego, pero pese a ello, no fue tomado en cuenta por el técnico de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito. El jugador espera poder estar en las próximas citas.

"Trabajo para estar en la Selección, por ahí se me abrió las puertas en el torneo pasado y ahora seguiré trabajando en este torneo para que se me de la oportunidad, luego salir al extranjero", indicó el jugador.

Luego que el torneo pasado formó parte de el combinado nacional, Flores asegura que. "Estar en la selección es algo grandioso, maravilloso y siempre que se me de la oportunidad sudaré la camisa con todo".

Y el propio entrenador tiene su concepto claro de Fabián Coito. "Es muy buen entrenador, calidad, como persona igual. Tengo una buena relación con él, pero son decisiones que uno debe respetar como jugador y hay que esforzarse al máximo para tener una nueva oportunidad".

Lo que no pudo esconder Deybi Flores, es el dolor que le causó no estar en la presente convocatoria. "En lo personal, me dolió no estar en la convocatoria, pero lo importante es estar consciente que los que están son los mejores. Dios primero saquen los resultados, ya sacaron uno y ahora toca el otro".

SOBRE EL JUEGO ANTE PLATENSE

Deybi Flores liderará el mediocampo de cara al duelo de mañana ante los escualos del Platense. "Sabemos que Platense ha venido jugando muy bien, respetamos mucho al entrenador que es muy bueno y será un partido muy fuerte, donde ellos van a querer venir a sacar el resultado", indicó.

Sobre la lucha por el puesto que hay en el equipo. "Hay buena competencia, un plantel muy largo, donde todos tratamos de hacer las cosas muy bien y tener oportunidad en el once del profe".

Deybi Flores también se refirió a la buena racha que lleva el equipo. "No trabajamos tanto lo que es el invicto, lo importante es sacar el cero en todo los partidos, pero si no se puede tratar de ganar los juegos".

Desde el punto de vista del jugador merengue, ellos no son más que el Platense. "Favorito no hay, creo que esto es fútbol y el que haga mejor las cosas dentro de la cancha y sea disciplina, sacará el resultado".

Y sobre las exigencias de Pedro Troglio. "El profe es muy exigente y en lo personal he aprendido mucho. Somos consciente de lo que él quiere y esperamos ponerlo en practica del equipo", finalizó.