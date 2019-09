Pedro Troglio: "Lo distinto con Marathón es que estamos en tres competencias y ellos en una"

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio aprovechó el parón de selecciones para analizar la actualidad del Olimpia. El entrenador argentino también tocó otros temas como el enfado de Hernán Medford, el regreso de Diego Maradona a los banquillos y hasta la renuncia de Gustavo Matosas en Costa Rica.

El equipo merengue entrenó este viernes sin los jugadores que se encuentra en la Selección de Honduras. "El que juegue con la Selección, uno calcula que (Ever) Alvarado y (Jorge) Álvarez van a jugar, (Jorge) Benguché ya jugó, igual (Carlos) Pineda, más o menos de ahí analizaremos para sacar los convocados para el próximo partido", dijo referente a los seleccionados.

Olimpia tiene un partido pendiente, el clásico contra Motagua que fue suspendido tras los disturbios. "No tenemos nada planificado, calculo que lo meterán en la fecha FIFA que viene, nosotros hemos visto y no hay fecha para meter el clásico suspendido, estamos jugando tres torneos, está difícil, solo que quedemos eliminados de la Concacaf".

Troglio se refirió al parón de la Liga Nacional por los partidos de fecha FIFA. "Veníamos con un buen envión ganando todo, pero teníamos cinco partidos en 15 días, he tenido suerte de poder rotar, el viaje a Canadá fue larguísimo, ahora podemos trabajar en campo, cosa que no habíamos podido".

El técnico sudamericano tiene claro lo que quiere conseguir en el Olimpia. "El objetivo es ganar el torneo, salir primero para asegurar la final y luego salir campeones en el pentagonal, pero sabemos que no estamos solos, estamos con Marathón y con Motagua que son los más cerca, la única cosa distinta de Marathón es que nosotros estamos en las tres competencias y ellos solo en una, eso a veces es una ayuda, más allá de lo lindo que es jugar todo, pero nosotros tenemos un plantel amplio".

SU PRIMERA EXPULSIÓN EN HONDURAS

Pedro Troglio fue expulsado en la jornada anterior en el partido contra el Real de Minas en Danlí, fue su primera expulsión en el fútbol hondureño. "Igual se juega sin gente así que es como si estuviera desde afuera gritando, hoy hay que tener cuidado por lo de las tarjetas, hay que tener cuidado porque no sirve de nada".

Contó lo que ocurrió en ese momento con el árbitro Said Martínez. "Le protesté la falta de Benguché, me amonestó, luego seguí protestando y me volvió a amonestar, no lo insulté ni nada, después cuando me echó intercambiamos palabras, pero después me acerqué al vestuario a pedir disculpas".

EL CASTIGO AL OLIMPIA

Troglio se mostró en desacuerdo por el castigo que le pusieron al Olimpia (y Motagua) luego de los incidentes violentos previo al clásico capitalino en las afueras del estadio Nacional y que dejó cuatro aficionados muertos.

Pedro Troglio dirigiendo el entrenamiento del Olimpia de este viernes. Foto Ronald Aceituno

"Yo la verdad estoy indignado todavía, para mí no tenía que haber habido ningún castigo para ningún equipo, de qué sirve ir a jugar a Comayagua si no sacas la raíz, si podás la planta y dejas la raíz que está fea, chao, ahora vamos a volver a jugar y qué cambio", dijo el estratega argentino.

Y agregó: "Lo único que para son las 25 personas de Motagua y Olimpia que iban al estadio a ver el partido, ahora volvemos a Tegucigalpa y vuelven a entrar los mismos, la medida no es ir a jugar allá, la medida no es buena, tres me parece una exageración, una también, el problema está en otro lado".

El entrenador de los blancos dijo entender el malestar de Hernán Medford, su colega del Real España. "Yo dije que cada entrenador tiene sus caprichos, defectos, virtudes, hay que aceptarlas, así como las críticas del periodismo, a mí lo que no me gusta es que yo dije algo y no fue lo que salió después, yo que me critiquen no me preocupa, Medford se enojó y tiene razón, él no puede decir por qué no juega un futbolista, él no puede decir todo".

MARADONA A GIMNASIA

Troglio también habló de la llegada de su amigo Diego Armando Maradona al banquillo del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata de la Primera División del fútbol argentino, equipo en el que el DT del Olimpia fue jugador y entrenador.

"El único que podía levantar el ánimo de la gente y de los jugadores era Diego, los jugadores y la afición estaba caída y con esto volvió a vivir la gente, tener a Diego en club como Gimnástica es fantástico, lamentablemente uno no está cerca para ir a ver el primer entrenamiento porque va a ser un espectáculo, será hermoso, ojalá transmita todo lo que él tiene, es un iluminado, es una gran movida y que pueda sacar adelante al club, la gente adora a su club y a Diego, es la combinación perfecta", dijo.

Añadió: "Yo lo único que sé es que transmite algo distinto a una persona normal, en este momento Gimnasia necesitaba a alguien de otro planeta, era la movida justa, no había alguien que genere todo lo que hizo, me alegra que haya llegado a nuestro club".

Asegura que seguirá a detalle lo que suceda con Maradona en Gimnasia. "No es lo mismo, yo con todo respeto jugué en el club, la gente me quiere y todo, pero esto es otra cosa, tenés a Dios en casa, los que amamos el fútbol y a Maradona verlo en Gimnasia, ya mi familia está alborotada para ir el domingo, no les importa si juego yo, van a ir a ver la presentación de Diego, ojalá salga bien para el bien de los dos, me gustaría estar ahí, lo seguiré desde acá".

Le envió un mensaje a los que critican a Maradona. "Los detractores que existen ni saben lo que es trabajar en el fútbol por que nunca han pateado una pelota, algunos trabajan con la boca o con su imagen, Diego no necesita otra cosa que pararse y que lo vean, yo a lo mejor necesito pararme en la cancha y trabajar como loco porque no transmito nada, en cambio él y el jugador lo ve y ya está".

LA RENUNCIA DE MATOSAS

Por último, Troglio dio su opinión sobre la polémica renuncia del uruguayo Gustavo Matosas a la dirección técnica de la Selección de Costa Rica, aduciendo que "no sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido, porque no tenés a los jugadores".

"Yo nunca he dirigido una Selección, me imagino que tiene su encanto, los técnicos somos complicados, como lo son ustedes también (los periodistas) cada uno tiene sus mañas, defectos, todos tenemos necesitases distintas, ustedes quieren que yo les de una nota y yo quiero estar charlando con mi cuerpo técnico", concluyó.