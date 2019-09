Fabián Coito: "Desde que cambió el formato de Concacaf, el resultado tiene una importancia mayor"

Tegucigalpa, Honduras.

Fabián Coito atendió a los medios en la conferencia de prensa previa al partido amistoso de este jueves contra Puerto Rico. El entrenador de la Selección de Honduras no subestima al rival, asegura ya tener definida la alineación titular y no descarta rotaciones en el siguiente juego frente a Chile.

En la primera intervención fue consultado por Jonathan Rubio y Bryan Moya. "Ellos vinieron con la intención de aprovechar estos partidos de Fecha FIFA. Jonathan Rubio recién legó ayer, veremos como responde al viaje. Moya lo hizo desde el primer día. La intención es que se integren al equipo. Es lo que buscamos".

Pese al corto tiempo de trabajo para este amistoso, Coito ha buscado impregnar su idea en la mente de los jugadores. "Debemos hacerlo lo mas sencillo y claro posible, nuestro comportamiento defensivo y a la hora de atacar según la formación y características de futbolistas. Eso hemos intentado transmitir en estos tres días".

DEFINIDO EL 11 TITULAR

En la cabeza del técnico uruguayo ya está listo el 11 titular que mandará al campo contra los puertorriqueños, pero no se atrevió ha adelantarlo. "El equipo lo tenemos y lo vamos a confirmar en el entrenamiento. Ver de qué manera responden los que llegaron ayer en la mañana".

Mostró respeto para el rival, no lo subestima. "A priori lo que uno se imagina del partido por la historia de ambas selecciones, pero al iniciar el juego eso no cuenta, lo importante es lo que hagamos. Lejos estamos de subestimar al rival, no lo podemos hacer, nuestro equipo es bueno, que no le sobra nada. Tampoco tenemos gran información del rival y lo menos que queremos es vernos sorprendidos. Por lo tanto vamos a preparar el partido como siempre, sabiendo que el rival viene a intentar imponer su juego".

Coito está preparando su equipo con miras a la Liga de Naciones Concacaf donde debuta contra Trinidad y Tobago el 10 de octubre. Por eso pidió un rival caribeño para esta doble fecha FIFA. "Desde que cambió el formato en Concacaf el resultado de cada partido tiene una importancia mayor que la que tenía antes. Este no es la excepción. Uno de los pedidos nuestros a la hora de buscar rivales para esta fecha FIFA fue que un equipo del Caribe. Por Liga de Naciones no daban muchas opciones, pero el juego con Puerto Rico que por sus características nos va a servir".

LOS JÓVENES DE LA BICOLOR

El seleccionador catracho convocó para estos encuentros una base de jugadores entre los que destacan Jorge Álvarez, Denil Maldonado, Rigoberto Rivas y el mismo Carlos Pineda, quienes integran la Sub-23.

"Les hemos dado continuidad a Jorge, Denil y se ha integrado Rigoberto. El nuevo es Carlos Pineda, que le tememos mucha confianza, lo vemos en Olimpia ganándose un puesto. No es alguien que pueda cambiar a la Selección, sino un aporte. La responsabilidad mayor siempre está depositada en los de mayor experiencia".

ROTACIONES

No descarta hacer cambios en las alineaciones en cada partido. "A veces la gente se queda con ganas de ver un futbolista, pero la intención del técnico es irle dando una identidad al equipo y un funcionamiento que se va ganando con el paso de partidos. Son dos partidos muy importantes, muy apretados por los días y cambio de ciudad. Hay futbolistas que vienen en distintos momentos, unos terminando y otros empezando, vamos a considerar mucho el tema de las fatigas al momento de encarar los dos encuentros".

Fabián Coito espera ver este jueves una buena asistencia en el Estadio Nacional y envió un mensaje a los aficionados. "Para el futbolista es lindo sentirse apoyado por el momento de euforia y consolidación como es ahora. Por lo tanto los invito a que vengan, que acompañen a sus futbolistas, a su selección y que siempre sea cual sea el resultado la apoyen".

¿Podría convertirse Tegucigalpa en la casa de la Selección?, fue la última pregunta. "Puede ser. Estamos buscando la parte logística y estado del campo. Cuando encontremos uno en las condiciones que queremos nos vamos a instalar. Por antecedentes, San Pedro está mucho más preparado en cuanto a condiciones, cualquiera de las dos ciudades pueden transformarse en sede para la Selección", finalizó.