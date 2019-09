¿Olimpia o Motagua? Romell Quioto habló de su futuro y su no convocatoria a la selección

Tegucigalpa, Honduras.

Después de disfrutar de unos días libres en Honduras, el delantero hondureño Romell Quioto partió este martes rumbo a Estados Unidos para integrarse al Houston Dynamo de la MLS en donde el club estadounidense lo tiene trabajando por aparte ya que está separado del primer plantel por actos de indisciplina deportiva y bajo rendimiento.

Antes de partir, el atacante catracho habló con la prensa deportiva y se pronunció sobre los rumores que han surgido en las últimas horas en donde se le ha vinculado a clubes como el Olimpia y Motagua por lo que ariete catracho descartó la posibilidad de volver a la Liga Nacional.

Además, expresó que le duele no haber sido convocado a la Bicolor por parte de Fabián Coito para disputar los amistosos que sostendrá este 5 y 10 de septiembre ante Puerto Rico y Chile.

"Este torneo no jugaré en Honduras, no hay ninguna posibilidad. Tengo contrato con Houston, dos años más, por los momentos estoy bien ahí, espero que la situación mejore y vuelva a jugar", expresó el jugador catracho de 28 años de edad.

Si embargo, Quioto confesó que hubo pláticas con el Motagua y señaló que no descarta en un futuro jugar con el vigente bicampeón de Honduras pese a que hace unos años atrás vistió la camiseta del Olimpia.

"Hubo pláticas con Motagua, nada concreto, mi agente fue quien habló a fondo con ellos. Uno tiene que ser profesional y esto depende de lo que haga vivimos para la familia, no puedo decir que no jugaré en Motagua, uno nunca sabe", indicó.

El delantero hondureño Romell Quioto partió este martes rumbo a EUA para unirse al Houston Dynamo de la MLS. Foto Ronald Aceituno.

SELECCIÓN DE HONDURAS

Por otra parte, Romell Quioto fue una de las ausencias sonadas junto a Antony Lozano para los amistosos que disputará el combinado catracho ante Puerto Rico y Chile este 5 y 10 de septiembre en Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente.

"Hablé con el profesor Fabián Coito, reconozco que en este momento no ando buen nivel y siempre he dicho que en la selección están los mejores. En estos momentos no estoy bien físicamente ni mentalmente y el que está ahí debe estar bien", puntualizó.

Y agregó: "Yo deseo estar en la selección, así que les digo a los jóvenes que demuestren y aprovechen la oportunidad. Serán dos partidos bonitos con nuestra gente, me duele no estar en la selección. A veces a uno tiene que caerle un baño de humildad, está bueno que me pase para poder estar tranquilo, la selección va a estar ahí siempre".

Por último, Quioto se pronunció sobre el concepto que se tiene sobre él ya que muchos aficionados lo consideran como una persona vanidosa.

"La gente me conoce que soy bun tipo bien tranquilo, trato de manejar mi vida como a mí me gusta, la gente dice que 'Quioto es esto que Quioto es lo otro', pero la gente que en realidad me conoce saben que soy tranquilo", finalizó.