Pedro Troglio: "Le fui a pedir disculpas al árbitro, con los nuevas reglas hay que tener cuidado"

Danlí, Honduras.

Olimpia sacó una victoria importante ante el Real de Minas en el estadio Marcelo Tónico de Danlí. El marcador final fue de 1-2. Pedro Troglio, entrenador de los blancos, habló del duro partido de este domingo en una cancha complicada.

"Es un equipo muy duro, muy difícil en esta cancha y nosotros venimos de dos semanas jugando cada tres días, viajando mucho, la verdad que el desgaste es importante y los muchachos han rendido. Hemos errado muchos goles como para poder haber administrado el partido mucho mejor, sufrimos innecesariamente, sufrimos contra un equipo que será duro para todos, la verdad que de los equipos que hemos enfrentado es el que más nos ha complicado", dijo.

Troglio también habló del cansancio de sus jugadores y de las oportunidades de gol que no se aprovecharon. Faltó contundencia frente a la portería.

"No podemos errar tantos goles, cuando uno viene de tanto desgaste tiene que liquidar los partidos para no sufrir de esta manera. Hemos viajado mucho y se sintió hoy en las piernas, fijate en Lacayo que terminó fusilado, el mismo Bengtson. Se ganó que es lo importante, a veces cuando no sé juega del todo bien, en cancha difícil, ganar sirve mucho".

SU EXPULSIÓN

Momento en el que Said Martínez le muestra la tarjeta roja a Pedro Troglio. Foto Ronald Aceituno

Por otra parte, el estratega de los blancos contó lo sucedido con el árbitro del partido Said Martínez, quien lo expulsó. "Yo fui a hablar con él árbitro porque yo estuve 31 minutos del segundo tiempo callado totalmente y me había parecido que había sido falta para nosotros y bueno, el nerviosismo, erré en seguir protestando cuando él ya me había advertido amonestándome y bueno, si sigues protestando te echan. Ya está, le fui a pedir disculpas porque generalmente, sobre todo desde que llegué acá, con los nuevas reglas hay que tener cuidado, no puedo dejar al equipo sin nadie al costado", explicó.

En relación a la dupla Jerry Bengtson y Eddie Hernández, el DT de los albos asegura estar contento, pero que es difícil dejar a muchos jugadores de nivel en el banquillo.

"Tenía en Benguché afuera, a Lanza, a Róchez, tengo muchos jugadores, cada vez que armo un equipo quedo mal con alguno, pero bueno es parte de dirigir a un grande y también del sueño que tenemos todos de salir campeón y si quiero salir campeón debemos tener buenos jugadores, buenos suplentes y eso es lo que tenemos hoy", remarcó.

A Troglio se le consultó sobre si será posible ver a la dupla Eddie y Bengtson en la Liga de Concacaf. "Sí, bueno también, Benguché fue convocado a la Selección, es un jugador joven, importante, con mucha vitalidad, entonces Bengtson se está poniendo bien recién ahora, le está costando, es el segundo partido que juega, le va a costar un poquito, pero ahora tenemos 11 días para hacer una especie de ajuste físico para recuperar a todos", concluyó.