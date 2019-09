Yustin Arboleda asegura que denunciará al árbitro Jack Rodríguez por racismo

Juticalpa, Olancho, Honduras.

Al finalizar el parrido, el delantero colombiano del Marathón, Yustin Arboleda, fue expulsado y reaccionó muy molesto a tal grado que tuvo que ser controlado por sus compañeros de fútbol.

El atacante cafetero confesó las razones por el cual se enfadó de esa manera. Fue porque el asistente Jack Rodríguez, lo trató con racismo. "Me trató mal sólo porque soy extranjero, ¿qué le pasa?, yo estoy trabajando. Es una falta de respeto. Yo le estoy dando la mano a Raúl (Castro) y que ojalá no se arrepienta del penal", explicó de manera muy molesto.

Con sus propias palabras explicó lo que le dijo Jack Rodríguez: "'No vengas a poder aquí que vos sos extranjero', ¿qué le pasa?. No tiene que ser así, yo vengo a trabajar y no me tiene que irrespetar solo porque soy extranjero, es una falta de respeto".

Y agrega: "No me puede discriminar, yo vengo a trabajar. Es una falta de respeto. Me molesta un poco porque al terminar el partido, yo iba a saludar a Raúl y el línea, Jack Rodríguez me dijo: 'No vengas a joder extranjero hijo de la gran...' Fue ahí donde yo me incómodo un rato y él para curarse en salud le dijo que me expulse".

Arboleda considera que debe ser tratado de una mejor manera. "No debe de ser así, yo públicamente lo voy a denunciar y está semana voy hacer los trámites, yo me merezco respeto, vengo a trabajar honradamente y a nadie le he robado un peso. Las cosas no deben de ser así".

Además destacó que: "Si ellos entre como árbitros se cubren, nosotros como jugadores tenemos que acudir a otros entes. Yo voy a acudir a denunciarlo porque nos son las condiciones ideales para que traten".

También comentó: "Yo siempre voy a saludar a Raúl porque con él no tengo inconveniente, tengo buena relación, le doy la mano y ya. Pero él (Jack Rodríguez) se la da que es más hombre que los demás, pero ellos están para impartir justicia y hacerse respetar de nosotros los jugadores con las tarjetas, pero deben respetar porque somos seres humanos. Si yo pido que me respeten, debo reparar a los demás".

En cuanto a los testigos que tiene para poner la denuncia. "No sé si el comisario estaba dentro de la cancha, lo único que se que tengo al compañero Ariano cerca, el profe Vargas también. Al ver la reacción mía, dos jugadores que Motagua tratan de controlarme, pero en ningún momento le falte el respeto al árbitro para que me trate de esa forma" .