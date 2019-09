Hernán Medford: "Real España ha sido un desastre, punto y aparte"

San Pedro Sula, Honduras.

Después de jugar el partido más malo en el todo el torneo, el entrenador costarricense del Real España, Hernán Medford, ha salido decepcionado este sábado luego de perder 0-2 ante el Vida y ha aceptado que su equipo ha sido "un desastre".

"Lo de Rony Martínez (el fallo) no viene al caso, para qué vamos a hablar de Rony cuando estábamos perdiendo 0-2, no podemos tirarle a una sola persona, el problema es el Real España, ha sido un desastre, simplemente eso, no hay excusa.

El otro equipo fue mejor, no jugamos bien, fuimos un desastre y es el peor partido que hemos jugado en todo el torneo y ante eso qué voy a hablar, no hay excusas, no hay nada, la actitud fue mala y cuando hay una situación así no haré drama, no somos los más malos y antes tampoco eramos los mejores, simplemente ha sido un día en el fútbol que le puede pasar a cualquiera".

¿Si considera que ha sido su peor partido del torneo?

Ya lo dije y no lo voy a repetir otra vez.

¿Considera que Rony Martínez necesita un trabajo psicológico?

Ya lo dije y no lo voy a repetir otra vez. Perdió Real España, si me van a preguntar algo diferente, porque ya acepté que fuimos un desastre, pero si me siguen haciendo las mismas preguntas al revés, al derecho, horizontal o vertical, estamos en lo mismo.

Cuando uno acepta la realidad, qué más, fuimos un desastre, el Vida ganó, fue mejor y nosotros fuimos un desastre, punto y aparte. No hay que hacer tragedia, pero sí conciencia que a uno le duele porque ya conocen como soy, un ganador y hay que hablar fuerte con ellos y nada más.

¿Por qué mandar a Darixon Vuelto a jugar en las reservas en un partido como este?

¿Que Darixon Vuelto qué? ¿Cuándo jugó con reservas? Te voy a explicar una cosa porque parece que no entendés algo, ¿Patrick Palacios con quién jugó hoy?, pregunto porque llevan estadísticas, ¿con reservas, verdad? ¿Y ha jugado Patrick con primera? Entonces Real España tiene 28 jugadores y el que queda fuera va para reservas a sumar minutos, entonces no sé a qué viene el caso.

"Entonces yo no le puedo dar a usted explicación de por qué un partido va tal jugador a reservas y otro a primera, tenemos una ventaja que tenemos jugadores de edad baja puede jugar en reservas".