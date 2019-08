El superclásico River-Boca, plato fuerte de la quinta jornada de la Superliga

Buenos Aires.



El superclásico que River Plate y Boca Juniors disputarán este domingo a las 17.00 local (20.00 GMT) en el Monumental será el plato fuerte de la quinta jornada de la Superliga Argentina, que comienza este viernes y que tiene como líderes al Xeneize y a San Lorenzo, con diez puntos.



Boca Juniors llega motivado al superclásico porque este miércoles empató sin goles en la Bombonera con la Liga de Quito y se clasificó para las semifinales de la Copa Libertadores gracias a la victoria por 0-3 conseguida en el partido de ida en Ecuador.



Sin embargo, Ramón 'Wanchope' Ábila y Eduardo 'Toto' Salvio tuvieron que ser sustituidos este miércoles por dolores musculares y están en duda para el partido del domingo.



Además, ya es una certeza la ausencia del delantero Mauro Zárate, quien será baja por lesión.

El estadio Antonio Vespucio Liberti, conocido popularmente como el 'Monumental', albergará el primer superclásico entre River Plate y Boca Juniors tras la final de la Copa Libertadores de 2018, que ganó el Millonario (2-2 y 3-1).



El club informó este martes que realizó obras y aumentó su capacidad de 66.266 a 70.074 espectadores.



El árbitro será Fernando Rapallini, que nunca dirigió un superclásico.



River Plate, que es quinto con siete puntos, todavía no tiene toda su atención puesta en el partido ante Boca.



El Millonario visitará esta noche al Cerro Porteño paraguayo tras la victoria por 2-0 en el primer partido.



En caso de avanzar de ronda, su rival en las semifinales será Boca Juniors.



El otro líder del torneo, San Lorenzo, recibirá el sábado a Unión de Santa Fe, que tiene cuatro puntos, lleva dos derrotas consecutivas y necesita una victoria para acercarse a la zona de clasificación para las copas.



Boca Juniors, San Lorenzo, Rosario Central (cuarto con ocho puntos) y Argentinos Juniors (décimo primero con seis unidades) son los únicos equipos que mantienen el invicto.



Ante Unión es probable que jueguen por primera vez juntos en San Lorenzo los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero.



En los últimos entrenamientos, el técnico, Juan Antonio Pizzi, puso a Ángel Romero como centrocampista por la izquierda y a Óscar Romero por la derecha.



Los dos equipos con posibilidades de quitarle el liderato a Boca Juniors y San Lorenzo son Arsenal, tercero con nueve puntos, y Rosario Central, cuarto con ocho unidades.



Arsenal, que ascendió en este torneo, visitará el domingo a Atlético Tucumán.



Rosario Central, por su parte, jugará el domingo ante Colón, que llega confiado tras conseguir este miércoles su clasificación para los octavos de final de la Copa Argentina al golear a Sol de Mayo por 0-4.



Racing Club, el vigente campeón, buscará su primer triunfo este sábado ante Godoy Cruz, que deambula por la mitad de la tabla.



El conjunto de Avellaneda es penúltimo con tres puntos.



Su clásico rival, Independiente, es décimo segundo con seis unidades y el sábado visitará a Patronato.



- Cronograma de partidos de la quinta fecha (del 30 de agosto al 1º de septiembre):



Viernes 30 de agosto: Lanús-Central Córdoba, Defensa y Justicia-Banfield y Estudiantes-Vélez Sarsfield.



Sábado 31 de agosto: Argentinos-Gimnasia, San Lorenzo-Unión, Patronato-Independiente y Racing Club-Godoy Cruz.



Domingo 1º de septiembre: Atlético Tucumán-Arsenal, Colón-Rosario Central, Talleres-Aldosivi, Newell's Old Boys-Huracán y River Plate-Boca Juniors.



Clasificación PJ G E P GF GC PTS

.1. Boca Juniors 4 3 1 0 5 0 10

.2. San Lorenzo 4 3 1 0 8 4 10

.3. Arsenal 4 3 0 1 6 2 9

.4. Rosario Central 4 2 2 0 6 4 8

.5. River Plate 4 2 1 1 10 3 7

.6. Talleres 4 2 1 1 3 2 7

.7. Lanús 4 2 1 1 6 6 7

.8. Patronato de Parana 4 2 1 1 4 4 7

.9. Estudiantes 4 2 0 2 5 3 6

10. Newell's Old Boys 3 2 0 1 5 3 6

11. Argentinos Juniors 4 1 3 0 4 3 6

12. Independiente 3 2 0 1 3 3 6

13. Huracán 4 1 2 1 3 2 5

14. Central Córdoba 4 1 2 1 2 3 5

15. Aldosivi 4 1 1 2 3 3 4

16. Vélez Sarsfield 4 1 1 2 6 7 4

17. Unión 4 1 1 2 3 5 4

18. Banfield 4 1 0 3 3 5 3

19. Godoy Cruz 4 1 0 3 4 7 3

20. Atlético Tucumán 4 1 0 3 2 6 3

21. Colón 4 1 0 3 2 6 3

22. Defensa y Justicia 4 1 0 3 2 6 3

23. Racing 4 0 3 1 3 8 3

24. Gimnasia 4 0 1 3 2 5 1. .