Colombiano Yustin Arboleda: "Aquí en Honduras la localía no es que influya mucho"

El Marathón se mantiene de líder invicto en el presente torneo y mucho del buen momento es gracias al aporte del delantero Yustin Arboleda. El cafetero suma 52 goles en su paso por los verdes y se ha convertido en pieza clave del entrenador Héctor Vargas.

Arboleda habló con GOLAZO del momento que pasa con los esmeraldas y sus aspiraciones al título .

Luego de seis fechas jugadas, ¿cómo vez al equipo en el torneo?

Contentos con el buen comienzo que hemos tenido, creo que en eso nos basamos en la pretemporada y gracias a Dios se ha visto reflejado con el fútbol que hemos mostrado y eso nos tiene satisfechos hasta el momento.

¿Se siente más acompañado con los refuerzos que llegaron en la parte ofensiva?

Si bien la temporada anterior el peso de gol caía sobre mis espaldas, pero no solo yo pude anotar, los demás también aportan, y este torneo seguramente eso cambia con los jugadores que llegaron y todos los jugadores en la parte ofensiva han anotado gol y eso habla mucho, que el equipo no depende de un solo jugador, es un conjunto ahora.

Dos goles en el torneo, ¿crees que vas bien o te sientes presionado por anotar más?

No, creo que vamos paso a paso, todos los delanteros del equipo han anotado. Solo he anotado dos goles en Liga, en la Liga Concacaf anoté uno y hay mucha tela por cortar. Esto es fútbol.

¿Ves favorito al Marathón para ganar el título?

Sí, si miramos por los jugadores que hay en la plantilla, por supuesto que somos favoritos, pero aquí no pasa por serlo, aquí tenemos que demostrarlo fecha a fecha, tenemos claros los objetivos que tenemos como equipo.

¿Sería fracaso que Marathón no quede campeón ?

Seguramente se miraría como fracaso, pero nosotros no pensamos en eso ahora, también hay otros equipos con grandes plantillas que tienen las mismas aspiraciones. Algunos clubes van marcando la pauta conforme avanza el campeonato.

¿ A qué equipo ve Yustin como el más fuerte luego de Marathón ?

Uno para salir campeón tiene que ganarles a todos, pero si bien no podemos desconocer el gran equipo que tiene Olimpia, Motagua es el bicampeón y merece su respeto, Real España también va a competir.

¿Es ventaja jugar sin público contra Motagua?

No, yo creo que aquí en Honduras la localía no es que influya mucho, porque aquí en los partidos no van 30,000 personas al estadio, no pasa por la afición.

¿No jugar en el Yankel Rosenthal afecta las aspiraciones al título?

Bueno es nuestra casa, nos hemos hecho fuertes ahí, yo creo que no solo dependemos de jugar en el Yankel, pero sí afecta no jugar ahí, más que todo el juego contra Olimpia. Creo que ha sido injusta la determinación de jugar en otro estadio, yo tengo tres años de estar aquí y no ha habido nada. Afecta la economía del equipo.

¿Hay alguna campaña para bajar al Marathón como sea del primer lugar?

Bueno, yo sobre ese tema no puedo opinar, es algo que no me compete a mí decirlo, si ellos lo dicen es porque tienen argumentos para decirlo, yo me preparo para entrenar, jugar y dar todo, lo que puedan decir afuera no me interesa ni para bien o para mal.

¿Cómo visualizas al Marathón por lo que resta del campeonato?

El quedar en el primer lugar será clave para ganar el título, lamentamos que este formato lo hayan implementado hasta ahora, quizás si lo hubieran puesto antes tuviéramos dos finales más jugadas, pero bueno, hemos comenzado bien, solo toca seguir y llegar a la final.