En el Marathón se alistan para visitar al Motagua

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón, actual líder del fútbol hondureño, entrenó este martes pensando en el juego del domingo ante Motagua por la jornada 7 del Apertura 2019 de la Liga Nacional.

Uno de los encargados de atender los medios de comunicación fue el asistente técnico, Jorge Ernesto Pineda, quien habla de momento que viven y sobre su próximo rival.

"El sentimiento es de alegría, de optimismo, compromiso de como iniciamos, estamos convencidos de que las cosas pueden seguir funcionando, la responsabilidad es mayor, la misión es permanecer en el primer lugar", comenzó declarando Pineda.

Y siguió. "Estamos bien por lo que están haciendo cada uno de los jugadores hay que aplaudirlo, están dedicados al equipo, se armó un buen grupo, creemos que estamos para más".

También deja claro que este grupo no es tan caro de como muchos piensan y se atrevió a decir que es menos costoso del conjunto del torneo anterior.

"Lo poco que sé es que hemos traído bastante jugadores, también es cierto que no es más la plantilla de hoy que la del torneo pasado, los que se fueron ganaban más que los jugadores que trajimos, lo que incrementa es el compromiso".

Sobre su próximo rival: "Sabemos que Motagua es un equipo que tiene tres o cuatro años que vienen jugando juntos, al conocerse dan mejores resultados, nosotros estamos bien, ellos están compitiendo en otro torneo y de cierta manera los hace sentirse satisfechos, pero esta vez siento que Marathón es más fuerte de lo que fue el torneo anterior".

También se refirió a los que significa jugar en el estadio Olímpico y sin afición. "Un equipo que no esté jugando en su cancha no se va a sentir tan bien, a nosotros pudimos jugar contra Real España en nuestro estadio, no es lo mismo jugar en el Yankel que en el Olímpico, contra Motagua los dos equipos van de visita".

Y añadió: "Ante Motagua es un buen termómetro, lo requerimos, será un gran partido el domingo".