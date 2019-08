Héctor Vargas: "Qué tenemos que ver nosotros con lo que pasó en Tegucigalpa"

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador de los verdes, Héctor Vargas, ya palpita una edición más del duelo contra los aurinegros.

“Llegamos bien en salud deportiva, ya con Bryan Jhonson recuperado los amistosos que jugamos entre semana nos ayudaron a mejorar el proyecto que viene bien los números los reflejan, y en duelo contra Real España será complicado y esperemos ganar, hay que cuidar todos los detalles en este tipo de paridos”, dijo el timonel de los verdes.

Sobre el duelo que se llevará en el estadio Olímpico.

“Hemos tenido varios juegos ya en el estadio Olímpico, el recuerdo que tenemos con el Real España fue el 3-1 en la semifinales del campeonato del 2017, ojalá podamos seguir con buen ritmo, todos lo jugadores están aptos para jugar y los que han venido jugando lo han hecho bien”, indicó Vargas.

La determinación de jugar los clásicos en el Olímpico y no en Yankel Rosenthal.

“Eso es lo algo que todavía no alcanzo a entender, que tenemos que ver nosotros con lo que pasó en Tegucigalpa, qué inseguridad genera el Yankel, en dos años que llevo aquí no he visto ningún acto de inseguridad, lo único que lo aterra y no sé a quién es que estemos en la posición que estamos (1), tenemos dos años de venir haciendo bien las cosas, peleando los primeros jugares y eso algunos les está molestando”, expresó el entrenador.

Y añadió sobre lo que la directiva de los verdes le informaron sobre la reunión que sostuvieron con los representantes de la Liga Nacional.

“No hay ninguna justificación, cuando nosotros jugamos de local no hubo problemas, hemos quedado fuera contra el Real España y Motagua en el Yankel y nunca pasó nada, cuando hay problemas solo la hinchada local debe de ir al estadio, el problema fue en otro estadio no aquí. Tengo temor que algún día pase algo en el Yankel suspendan el Marcelo Tinoco, o el de Tocoa, es ridículo la decisión que tomaron, “argumentó Vargas.

El estratega argentino espera que sea un buen arbitraje el del sábado contra los catedráticos.

“Vamos a ver a quien ponen para el clásico, por qué no me dejaron dirigir, no me aceptaron la apelación, al entrenador de Platense si y tenía dos juegos de suspensión también, ahora hay que ver ponen aquí, a uno tipo Said Martínez, Óscar Moncada de nuevo, y ahí capaz si nos pita los penales que no cobró contra el Olimpia y nos favorece a nosotros en esto uno nunca sabe lo que va pasar”, añadió.

Sobre algunas críticas que ha recibido por sus malos comportamientos en los partidos de liga.

“Yo no hablo con la gente, todo lo que sea de redes sociales yo no lo leo los comentarios, en las redes sociales se esconden los cobardes, si me van a decir algo que sea de frente”, sentenció el timonel.

El estratega cree que puede ser una persecución contra su equipo el cambio de sede para los partidos del clásico.

“Aquí hay algo que no está bien, los relajos fueron en otro lado y quieren cerrar el Yankel, entonces cuando eso pasa uno se tiene que rebelar, es parte de la vida sino ándate para tu casa, ahí nunca hubo problemas, es como que te diga que por problema de sida vamos a prohibir la relaciones sexuales en todo el mundo, no verdad, protégete y ya estamos todos mal, con esas acciones, el crecimiento del equipo no a todo el mundo le cae bien eso”.

El estratega de los verdes no se confía para el juego contra el Real España.

“No pasa por nombres el hecho que le se hayan ido varios jugadores no lo hace menos, tenemos que cuidar cada aspecto para el juego”, cerró.