Pedro Troglio anuncia modificaciones en el 11 del Olimpia para enfrentar al Vida

Tegucigalpa, Honduras.

El técnico de Olimpia, Pedro Troglio, modificará casi en su totalidad en el once que ha venido utilizando para enfrentar al Vida en duelo que sostendrá este miércoles a partir de las 7:00 PM en el estadio Nacional.

“Vamos a empezar a rotar jugadores”, dijo a los medios en conferencia de prensa. Manifestó que en este momento, “no tengo titulares porque tengo un buen plantel, puedo armar dos equipos”.

Fue preguntado sobre el once que utilizará ante los rojos y ahí confesó que los únicos que pueden repetir son Ever Alvarado, Jonathan Paz y Maylor Núñez, este último jugaría si Brayan Beckeles no logra ser inscrito.

Troglio adelantó que algunos de los cambios en el once que utilizará ante los rojos son:

Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Rembrant Flores, el argentino Cristian Maidana, Jairo

Róchez y Johny Leverón. Además, Harold Fonseca vuelve al marco de los merengues.

Y surgió la inquietud sobre la posibilidad de ver a Jerry Bentgson como titular. En la respuesta Troglio fue tajante. Argumentó que el jugador estuvo parado y apenas tenía una semana trabajando: “Un jugador profesional no puede llegar y jugar en una semana. Está lejos del Bentgson que ustedes conocen”, dijo.

Y tampoco estará para los próximos partidos del León: “Lo vamos a tener que apurar, pero medianamente necesita unos 15 días más”, dijo.

Menosprecio

Al preparador argentino no le gustó cuando le consultaron si no menosprecia al Vida al cambiar prácticamente todo el equipo: “¿A vos te parece que estoy menospreciando al Vida poniendo a Álvarez y Pineda?, Son históricamente un pedazo de plata del fútbol hondureño y pongo a Maidana que todos me lo están pidiendo y ahora que lo voy a poner me preguntar porqué va de titular. Si no juega Benguché, lo hace Eddie Hernández”, así se respondió.

Polémica

El técnico olimpista también se refirió a la polémica que se ha desatado los penales reclamados desde el lado de Marathón en el partido del pasado domingo.

“Me quise morir al ver los penales que dicen que son penales. La de (Jonathan)Paz es una pelota a un metro que le pega en la mano, no es penal. Lo de Maylor sobre Discua. Es una falta que no es”.

Y también lanzó su dardo al trabajo de Óscar Moncada: “Si quieres te busco 10 faltas que nos cobraron y que no son”.

A Troglio le dieron a entender que por el equipo que tiene, Olimpia tiene que pelear: “Y Marathón también eeehh, tiene un equipazo”, afirmó.

Después mostrando un poco de seriedad y jovialidad a la vez dijo: “Tenemos que jugarnos la vida en todos los partidos. Ojalá pudiera irme de Honduras ganando todos y no pudieran criticarme una”.