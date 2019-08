Emilio Izaguirre se queja de la pérdida de tiempo y de la cancha del Nacional: "La pelota pica como conejo"

Tegucigalpa, Honduras.

El defensor Emilio Izaguirre se mostró feliz luego de su debut con la camiseta del Motagua en el partido del pasado domingo en donde los azules vencieron 2-1 a la Real Sociedad por la jornada 3 del Apertura 2019.

Tras nueve años de jugar en el extranjero, el lateral catracho volvió al fútbol hondureño y hoy habló sobre lo que su primer encuentro con el vigente bicampeón.

Además, Izaguirre aprovechó para quejarse del césped del estadio Nacional y de la pérdida de tiempo de algunos porteros y jugadores en el campeonato hondureño.

"Me sentí bien en mi regreso, la idea es siempre estar en ritmo cerca de la Selección y con el Motagua apoyar al equipo que me dio mucha oportunidad de salir al extranjero. Ahora toca seguir trabajando para ese partido importante que tenemos mañana (Real de Minas) y ojalá que las cosas nos sigan saliendo bien", comenzó diciendo.

Emilio fue consultado sobre las condiciones de las canchas en Honduras y no amagó a la hora de responder.

"Me tengo que acomodar a lo que hay, no van a cambiar la cancha de Tocoa, la de Danlí, en el Nacional la pelota pica como un conejo, pero este es mi país y no debo quejarme, es complejo porque en Europa uno se acostumbra a jugar a un toque", disparó.

El jugador de 33 años de edad también señaló su molestia por la pérdida de tiempo de los jugadores en la Liga Nacional.

"Yo quedé con rigio en el partido pasado porque el portero se tiraba y eso no pasa en ninguna parte de Europa. Estas son las cosas que debemos cambiar en Honduras porque cuando nos toca eliminatoria en México y Estados Unidos no se pierde tiempo, tratan de jugar rápido", indicó.