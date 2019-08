Tal Cual con Erick Andino: "Tenía las ilusión de hacer un gran torneo"

Tegucigalpa, Honduras

Erick Andino, delantero de Motagua, nacido en Santa Bárbara, confiaba que este torneo Apertura 2019 sería parte de los triunfos del Ciclón Azul, pero la sombra de las lesiones llegó a empañar su anhelo

El “Patepluma” confesó parte de su vida privada, sus gustos y anhelos en su carrera. Lastimosamente este torneo será una pausa para sus sueños, ya que en el último encuentro ante Real España el delantero sufrió una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por seis meses.

Poco sentimental, consentido por su esposa Merary Trejo, amante del hogar, un poco reservado y un tanto penoso, así se consideró el jugador del actual bicampeón del fútbol hondureño.

Real Juventud, Olimpia y Victoria también han sido parte de la historia del catracho, quien espera jugar en el extranjero y seguir haciendo crecer sus logros. Está agradecido con el técnico argentino Diego Vázquez y feliz de estar en los azules, aseguró.

¿Cómo asimilas las lesión?

Muy triste porque tenía la fe que este torneo iba a ser mejor que los anteriores, porque habíamos hecho una buena pretemporada, tenía la ilusión de jugar y de aportar.

Le comentaba a mi esposa y le decía que este campeonato era mi torneo, pero las cosas pasan por algo. Dios siempre tiene planes en tu vida y a eso no tenemos que renegar, así que toca levantarse como lo hemos hecho en cada circunstancia que hemos pasado y eso te hace más fuerte.

¿Qué pasó por tu mente cuando te enteraste que estarías cuatro meses sin jugar?

Triste, con impotencia porque amo ser futbolista, me apasiona este deporte. Sin duda la familia es fundamental, pienso en mis hijos y digo: Erick, tienes que levantarte y sacudirte y superar esto y volver más fuerte

¿Sentiste rencor en algún momento por Gerson Chávez?

No, para nada, él me llamó y lo noté triste y le dije que estuviera tranquilo, que estas cosas pasan y que uno siempre está expuesto a este tipo de situaciones por el deporte que uno practica y que es fútbol. Además, le agradezco a él, a Luis “Buba” López, Jaime Villeda y Andy Nájar por la visita y las muestras de cariño.

¿Te da algún temor saber que esta lesión podría traerte repercusiones después de recuperarte?

No, para nada, sé de la gravedad de la lesión y confío en Dios que vamos a quedar bien. Primero es tener una buena recuperación, hemos salido de peores y de esta no va ser la excepción.

¿Cómo trabajarás anímicamente para recuperarte?

Siempre he dicho que es fundamental el apoyo de la familia, en especial de mi esposa, mis hijos, mi mamá, hermanos y todos. Ellos son mi mayor motivación y mientras haya motivación no me voy a dar por vencido.

¿Sientes tristeza o frustración por la lesión?

Más que todo tristeza, porque tenía las ilusiones de hacer un gran torneo y de ayudar al equipo

a lograr el tricampeonato.

Como todo en la vida pasa por algo, ¿qué sería lo bueno que le sacas a esta situación?

Quizás pueda significar que más bien hay una oportunidad, que es la oportunidad de cambiar o para mejorar. De pronto para aprender algo y hacerlo diferente la próxima vez, Dios siempre tiene un plan en tu vida.

¿Cómo ha sido tu vida en el Motagua?

Muy bien, ya voy a cumplir cinco años en la institución, muy contento porque hemos logrado cosas importantes con el equipo. A nivel personal he anotado varios goles y trataré de seguir de la mejor manera cuando regrese a la cancha.

¿Cómo te sientes de ser parte de un Motagua que es bicampeón?

Ha sido lo mejor en mi carrera, sabía que desde el momento que elegí llegar al Motagua que todo esto iba a pasar, el club es una gran institución.

¿Cómo es tu relación con el técnico Diego Vázquez?

Es muy buena, Diego Vázquez ha sido uno de los mejores técnicos que he tenido en mi carrera, es una persona muy abierta que le gusta dialogar con el jugador y la verdad que he aprendido mucho de él como técnico.

Dicen que quieren destronar a Motagua, ¿qué dices a eso?

Eso no hay duda que querrán hacerlo, la mayoría de los equipos se han reforzado de la mejor manera, sin embargo, en el club esperamos seguir con la misma línea.

¿Qué hace al Motagua diferente a los otros equipos?

Me siento orgulloso del club y lo que nos hace diferente es que tenemos un grupo muy unido y bastante compacto, casi seis años juntos y esperamos lograr el tricampeonato.

¿Cómo ves el certamen con cuatro grandes técnicos extranjeros controversiales?

Estará muy bueno, como lo dices que son técnicos muy controversiales, así que estará muy entretenido y eso nunca falta en el ambiente.

PREGUNTAS INESPERADAS...

¿Quién manda en la relación, tu esposa o vos?

Yo mando normalmente, pero cuando nos toca salir a algún lugar, ella es la que elige.

¿Sos sentimental?

La verdad no, soy muy duro para eso.

¿Qué es lo único que te haría llorar?

Que le pase algo a mis hijos, eso no lo soportaría.

¿Qué es lo que más te llamaba la atención de una chica cuando eras soltero?

La forma de ser de una mujer, me fijaba mucho en su comportamiento.

¿Qué haces cuando una chica te piropea en el estadio?

No me dejo llevar, soy difícil (risas).

¿Te consideras que sos de los guapos de la Liga Nacional?

La verdad no lo sé, solo trato siempre de vestirme bien (risas).

¿Qué piensas de la homosexualidad y bisexualidad?

Respeto mucho las preferencias sexuales de los demás. Cada quien tiene sus criterios y uno tiene que vivir su vida como más le guste.

Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál tendrías?

El poder de volver al pasado y cambiar las cosas.

Si fueras un superhéroe, ¿Cuál serías ?

Sería Gokú.

Si pudieras volver al pasado, ¿a dónde irías?

A mi niñez, porque fue la etapa más hermosa de mi vida, la que me ayudó a ser lo que soy.

Si fueras un animal, ¿cuál quisieras ser?

Un león

Hablando de algo más privado, ¿preferís usar o no ropa interior?

Sí, me siento más cómodo con ella.

¿El sueño más extraño que has tenido?

He soñado que ando desnudo en una playa (risas).

¿Tu película favorita?

Dragon Ball

Tu primer beso ¿a qué edad fue?

No recuerdo a qué edad di mi primer beso, pero sí la primera novia, fue como a los 15 años (risas).

¿El momento más bonito en el fútbol?

Cuando me llamaron a la Selección de Honduras y pude anotar.

¿El momento más triste que has vivido?

Las lesiones que me han marcado, pues han sido difíciles, pero con la ayuda de Dios he salido adelante.

¿Por qué te dicen “Margarita”?

Un primo me puso así, porque mucho comía margaritas con café.