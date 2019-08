Hernán Medford y el consejo a Melissa Pastrana: “Copiemos como pitan los árbitros europeos”

El Progreso, Honduras.

Tras empatar 1-1 ante el Honduras Progreso, el entrenador de Real España, Hernán Medford, salió molesto por la falta de gol de sus dirigidos.

“Lo que más me gustó fue el primer tiempo, pero de ahí no fuimos contundente , el el segundo el equipo se relajó, hay que darle mérito al Honduras porque fue un parte para cada uno, fallaron un penal pero es parte de esto”, comenzó diciendo Medford.

¿La falta penal como la valora? Fue una de las consultas al rico.

“No sé, ni la ví no puedo juzgarla sin antes verla en la repetición, lo que le dije a Melissa es que deje estar pitando tanto, por eso cuando vamos a jugar a Europa nos tiramos, nos caemos y el árbitro sigue, yo le aconsejé que copiemos como pitan los árbitros europeos, no está al nivel pero copiemos un poquito, aquí es una pitadera y cortar las jugada, es mi consejo para ella y a muchos más, hoy pitó muy bien pero es una mala del fútbol centroamericano de marcar todo”, agregó el tico.

La falta de efectividad de su delanteros es algo que preocupa al estratega.

“Si preocupa no ser efectivos pero hay que seguir trabajando, enoja porque no podes tener muchas ocasiones y no concretarlas, no puedo dejar pasar eso, tuvimos para liquidar”

La cancha del Humberto Micheletti

“Más o menos, si alguno se quiere enganchar y dice que es un “canchón” están engañados, pero la cancha estuvo para los dos equipos, yo les digo a todos los directivo que traten de invertir en las canchas, la gente paga para ver buen fútbol no pelotazos, si hay equipo en primera división que tenga una cancha buena, aquí habló en general, eso es lo mínimo que debe pedir la liga” arguyó.