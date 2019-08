Diego Vázquez: "No se pongan el traje de Fair Play"

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vázquez, entrenador argentino del Motagua, se volvió a referir al clásico contra Real España que perdieron 1-0 con gol al minuto 90+9 el pasado domingo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Además, el timonel de los azules fue consultado sobre la polémica que se generó con el tico Hernán Medford luego de que el DT del Real España señaló que lamentaba la actitud del estratega de los azules.

"Aquí hay cada cosa en esto. A Keylor Navas no le dijeron algo cuando se tiró contra Honduras que se quedó tirado como tres minutos, no dijeron nada porque era Navas", comenzó diciendo al ser interrogado sobre el hecho de que en Real España se quejaron que los azules se lanzaron por varios minutos para perder tiempo.

"No se pongan el traje de Fair Play cuando hay que estar en la cancha, con las incidencias, con dos jugadores menos, con el árbitro y la cancha inclinada,¿qué tenéis que hacer? ¿Hacer tiempo? No me gusta cuando se ponen líricos y en Fair Play, no estamos condiciones de hacer eso", dijo Vázquez.

Los azules suman un triunfo y una derrota en sus dos primeras jornadas, por ello los bicampeones ya piensan en su siguiente encuentro, contra el Real Sociedad, este domingo 11 de agosto a las 4:00 pm.

"Ya pensando en el siguiente partido, quedan incidencia y detalles que hay que mejorar, vamos a buscar el triunfo contra el Real Sociedad, no nos podemos dar el jugo de volver a perder otro partido", comentó.