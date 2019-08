Wilson Palacios fue presentado por la Real Sociedad: "Vengo para retirarme en mi tierra"

Tocoa, Honduras

El centrocampista hondureño Wilson Palacios, fue presentado como nuevo jugador de la Real Sociedad de Tocoa para disputar el Torneo Apertura 2019 de Honduras que ya tiene dos jornadas disputadas.

En sus primeras palabras como jugador tocoeño, el jugador catracho de 35 años de edad ha sido claro con su ambicioso objetivo de buscar el campeonato; además de su compromiso con la afición y el cuerpo técnico del club aceitero.

“Siempre vamos a tener la mente positiva que este equipo está buscando el campeonato. De mí esperen una entrega al cien por ciento”, comenzó diciendo.

Y añadió: "El campeonato viene empezando y vienen muchos partidos en camino, la idea es que el equipo de local sea fuerte y sé que así será. Muchos jugadores tienen miedo venir a jugar acá porque esta cancha es fuerte, esa es la idea, que el equipo llegue a la final y ganarla”, soltó”.

Este será el séptimo club en la carrera de Wilson Palacios, el segundo en tierras catrachas después de su paso por el Olimpia y su pasaje destacado por Europa en equipos como el Wigan y Tottenham.

Ante ello en el ocaso de su carrera a sus 35 años, adelantó que este fichaje se traduce como su retiro después de al menos 17 años de trayectoria.

“Sí, vengo para retirarme acá en mi tierra. Yo dije algún día que, si me retiraba, había la posibilidad de hacerlo en mi tierra y estaba esa posibilidad de Real Sociedad. Estoy orgulloso por eso porque mi hermano jugó acá (Jerry Palacios) y me dio buenas referencias, así que hablamos con el presidente y el profesor”, confesó.

Sacrificio económico y el posible fichaje de su hermano menor

Las negociaciones para la llegada del volante tuvieron mucho que ver con la rebaja de las pretensiones económicas.

“Por ahora no me interesa, me acomodé al equipo y espero ayudar. Mi compromiso es jugar y enseñarles a los jóvenes que somos la raíz de donde salen los mejores jugadores de Honduras”, comentó el Mundialista en 2010 y 2014.

“Agradezco al presidente y al profesor. Estoy un poco nervioso porque vengo a un equipo muy bueno que tiene historia. Vinimos con el compromiso de hacer las cosas bien y ayudar a los muchachos, espero que las cosas nos salgan bien”.

Al final de la conferencia, el presidente Ricardo Elencoff dejó abiertas las posibilidades de fichar la próxima semana al defensor Johnny Palacios, hermano de Wilson.