Diego Vázquez a Medford: "Un poquito más de respeto al bicampeón y al entrenador que tiene las últimas 10 finales"

“A Motagua lo respeto, pero la persona que lo dirige (Diego Vázquez) me decepcionó totalmente”, afirmó el tico Hernán Medford tras el juego que Real España venció 1-0 al Motagua en el estadio Olímpico por la jornada 2 del Apertura 2019

Horas después de este cruce de declaraciones, Diego ha conversado con La PRENSA de las polémica que se originó con el entrenador del club aurinegro.

“Bueno lo quisiera ver a él con dos hombres menos y con el árbitro inclinando la cancha y cobrando todo a favor de un equipo. Un árbitro que jugó hasta minuto 101 porque el gol lo hicieron al 100. Me hizo acordar esas potras que uno juega con los amigos que son hasta cuando ya no hay luz", comenzó dicendo el DT de los azules.

Y añadió: "El partido era hasta que hiciera el gol el Real España, esa era la orden y era la sensación que teníamos todos en la cancha”.

César Menotti

El timonel azul siguió enviando dardos dirigidos a su colega tico. Afirmó que le llama la atención que el técnico rival hable de otro técnico y no del juego.

“Si habla de fair play, quebrar a un oponente no lo es. Y yo le pregunto a todos los que se rasgan las vestiduras por hacer tiempo ¿cuándo Keylor Navas se tiró en la clasificación al Mundial (2018) de Costa Rica frente a Honduras e hizo tiempo ¿qué pasó? Me gustaría que Medford le diga a Navas que haga Fair Play”.

Sostuvo que cualquiera que jugó fútbol tiene sabe lo difícil que es ganar un partido “por favor y Medford lo sabe. Ahora, a esta altura, se hace el lírico y está bueno. Lo voy a invitar a que se vaya a tomar un café con César Menotti”, manifestó.

La frase lleva sarcasmo pues es conocido Menotti tiene fama de ser un filósofo del fútbol.

Recalcó que le encantaría ver al entrenador de Real España es un escenario como el que tuvieron que enfrentar, él y su equipo en el estadio Olímpico.

“Me gustaría verlo si él con nueve jugadores, jugando un clásico aquí en Tegucigalpa, con los capitalinos, los manda a los nueve a hacer un gol, me gustaría verlo”, se repite.

El entrenador costarricense Hernán Medford señaló que le decepcionó la actitud de Diego Vázquez en el partido disputado el domingo en el estadio Olímpico.

El respeto

Medford en su comparecencia después del partido habló en referencia al respeto que tiene por el Ciclón, pero no por su técnico. Calificó de antifutbol hacer tiempo. “Nunca había experimentado una cosa tan rara. Esto es para contarle a mis nietos”, dijo el Pelícano.

Diego respondió de la siguiente forma: “Yo tengo las últimas 10 finales y somos bicampeones, entonces un poquito más de respeto, aquí en Honduras, aquí en Honduras, un poquito más de respeto al bicampeón y al técnico que tiene las últimas 10 finales”, sentenció.

Respecto al mensaje que colgó en twitter donde sostiene que él solo contesta al legendario Chelato Uclés, Vázquez explicó que es una cuestión de títulos.

“El maestro es mi amigo, solo me siento hablar con él. Aquí en Honduras solo me siento a hablar con él porque estamos a la misma altura en títulos, entonces voy a la casa de él, soy amigo del hijo. Me siento a debatir y discurtir ideas. También a aprender de él. Los demás, por ahora, tienen que hacer fila”, atizó la Barbie.