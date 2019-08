Diego Vázquez a Medford: "Solo le contesto a "Chelato"; mejor hablá de tu equipo"

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador argentino Diego Vázquez del Motagua, salió al paso y le respondió al estratega tico Hernán Medford luego de que el costarricense señaló que el DT de los azules lo había decepcionado por la actitud del conjunto azul en la victoria de 1-0 del cuadro aurinegro.

"Yo respeto mucho al equipo Motagua, mi gran respeto, pero la persona que lo dirige, me decepcionó totalmente hoy. Respeto al campeón, a la institución, pero lamentablemente su capitán del barco no puede actuar de esta forma, esto a mí me asusta, me sorprende, nunca he visto esto en ningún lado", se quejó Medford en rueda de prensa al señalar que en el club capitalino pasaron perdiendo tiempo y todo fue avalado por el DT de ellos.

Horas después de estas palabras, Diego Vázquez le respondió al tico y mediante su cuenta de Twitter dejó un contundente mensaje.

"La verdad solo le contesto a 'Chelato' que tiene cinco títulos. Si quebrar a un rival es juego limpio y encima te haces la víctima y lírico porque ganás un partido de casualidad. Mejor hablá de tu equipo y shhhhhhh", dijo el director técnico del Motagua.