Tal Cual con Kevin López: "No imaginé jugar en un equipo grande"

Kevin López, el joven que llegó a Motagua con una mochilla repleta de sueños e ilusiones recordó algunas barreras que tuvo en su carrera para lograr sus objetivos. Comenzó su historia en el Atlético Choloma y ahora cuenta en su palmarés con tres copas de campeón con el Motagua que dirige el técnico argentino Diego Vázquez.

Con un par de tacos que no soportaba para jugar cuando era niño, Kevin soñaba en convertirse en un jugador de la Liga Nacional y ¿por qué no jugar en el extranjero? Un joven cristiano y centrado sin perder lo divertido, así es el Choloma López que busca seguir escribiendo su propia historia en el balompié hondureño.

Kevin López, con solo 23 años y ya ha levantado tres copas con Motagua, ¿cómo asimila eso en su vida?

Me siento muy bendecido por eso, Dios ha sido bueno. Me ha ido muy bien con uno de los equipos más grandes de Honduras.

¿Se ve más tiempo en Motagua o piensa jugar en el extranjero?

Todo es paso a paso. Por supuesto que el sueño de cada jugador es jugar en el extranjero, pero lo tomo con calma. Estoy en el Motagua donde mi prioridad es hacer las cosas bien y seguir haciendo historia, más adelante veremos qué pasa.

Usted es reconocido por su apodo y hasta sus compañeros así lo identifican, ¿por qué le dicen el Choloma?

Yo soy de El Progreso, Yoro, de los campos bananeros y el apodo nace porque empecé a jugar en el Atlético Choloma, adonde la oportunidad me la dio Edwin Pavón (QEPD). Resulta que cuando llego a Motagua todos me comenzaron a decir ¡el Choloma, el Choloma! y desde entonces me quedé con el apodo.

¿Cómo fue su inicio en el Motagua?

Fue muy duro porque me vine a la edad de 18 años a Tegucigalpa, sin amigos ni nada. Me costó mucho al principio, pero sabía que tenía que adaptarme y aguantarme un poco porque estaba siguiendo mis sueños y tenía que luchar por eso.

La mayoría de los jugadores hondureños pasaron por cosas difíciles en sus inicios. No tener tacos o la indumentaria deportiva por falta de dinero, ¿pasó por eso Kevin López?

Me pasó de todo. Muchas veces me pasó que no tenía adonde quedarme, no tenía para comida. La vida para el jugador en los inicios es muy dura; pero Dios ha estado siempre presente.

La vida de un ser humano está marcada por lo que vivió en su niñez, ¿cómo fue su infancia?

Fue muy tranquila. Un chico normal lleno de sueños y objetivos que alcanzar. Lo mío era pasar en la escuela en las mañanas y por las tardes el fútbol, siempre fui apasionado por eso. No era un niño de ver televisión, todo mi tiempo lo invertía en el fútbol. Tenía la ventaja que donde vivía tenía enfrente el campo, solo daba un paso y ahí estaba jugando.

¿Jugó descalzo?

Sí, claro que jugué descalzo. Tengo un bonito recuerdo con los primeros tacos que tuve, mi tía me los regaló, eran muy bonitos y de marca. Pero cuando jugaba en los campos bananeros esos tacos me los quitaba porque no me sentía cómodo, yo decía que sin ellos era más rápido y por eso me los quitaba y jugaba descalzo.

En pocas palabras, los tacos para jugar una potra me estorbaban, me costó acostumbrarme a ellos.

Ha logrado levantar tres copas con el actual bicampeón hondureño, ¿soñó jugar en Motagua alguna vez?

No imaginé jugar en un equipo grande, pero sí fue mi sueño estar en la Liga Nacional. Recuerdo que me ponía a ver los partidos y yo decía “algún día voy a estar ahí” y sabía que tenía que luchar por eso. Me preparé y gracias a Dios me llegó la oportunidad de irme al Atlético Choloma y la aproveché.

¿Quién ha sido su inspiración ?

Muchos jugadores recuerdo que me inspiraron, miraba en la Selección a David Suazo, Carlos Pavón, Amado Guevara. Al que más admiraba era a Pavón por la técnica que tenía, por su salto y cabeceo, ellos fueron mucha inspiración para mí.

¿Se le ha cruzado por la mente jugar en Marathón o Real España?

La verdad que no lo he pensando, donde estoy me siento bien. Le he agarrado mucho amor a este equipo, a esta camiseta, estoy enamorado del club, mis sueños están aquí y más adelante veremos qué pasa.

¿Qué significa Diego Vázquez para usted?

El profesor es muy exitoso y muy importante, él fue quien me dio la oportunidad. Desde que llegué me tuvo paciencia y me ha mantenido en el primer equipo.

Estoy muy agradecido con él porque me dio esa oportunidad y me ha sabido llevar poco a poco, ahora tengo un buen nivel que espero seguir dando lo mejor de mí en el equipo.

Kevin López tuvo una amena conversación con la periodista Tanya Rodríguez de Diario LA PRENSA.

MÁS SOBRE KEVIN LÓPEZ

Háblenos un poco de su vida privada ¿está usted soltero o casado?

Estoy casado y con una bella hija de dos años.

¿Cómo se describe usted ?

Soy tranquilo, pero a la vez divertido. Sabemos que uno no a todo mundo le puede caer bien, pero siempre trato de ir por buen camino y ser humilde.

¿Cuál es su pasatiempo si no está en el fútbol?

Me gusta jugar Playstation, ese es mi pasatiempo mayor, cuando estoy aburrido eso hago.

¿Quién es su mejor amigo en el Motagua?

Hay varios, me llevo con muchos. No te puedo mencionar un mejor amigo porque estamos en un grupo muy unido y todos nos llevamos muy bien, como una familia. Con los que más paso es con Reinieri Mayorquín, Wilmer Crisanto, Omar Elvir y Marlon Licona, con ellos paso más tiempo.

¿Cómo es de esposo?

Trato de ser detallista, un buen esposo y un buen padre, cada día aprendemos más y siempre busco ser lo mejor para mi familia.

En semifinales contra Marathón, usted anotó y lo vimos con una celebración muy peculiar, agarró un celular y se sacó una selfi y video, ¿cuál fue la razón de la celebración?

Era el día de las madres y mi esposa estaba de cumpleaños, yo ya tenía la idea de hacer un video para ella. Encargué que mi celular lo tuviera afuera. Le dije a un compañero que me tuviera el celular listo, por si metía el gol se lo dedicaría a mi esposa y a todas las madres de Honduras.

¿No se le ocurrió que el árbitro lo podía castigar por esa celebración?

Nunca se me cruzó por la mente un castigo. Ya se han visto celebraciones peculiares y no pasa nada, por eso me atreví.

¿Al ver como usted ha crecido en su carrera se considera un jugador con muchos seguidores?

No creo que tenga tantos seguidores; sin embargo, trato de dar un buen ejemplo, de hacer bien las cosas, trabajando para ser el mejor y dando el máximo de mí, tratando de no perder la humildad.

Lo vemos muy cambiado y a la moda, ¿se considera un chico vanidoso?

No soy vanidoso, pero tampoco se puede andar desarreglado. Mientras uno se pueda vestir bien hay que hacerlo, soy vanidoso cuando necesito algo, si no necesito no derrocho.

¿Jugador en quiense inspiró Kevin?

Carlos Pavón

Su debut

13 de abril de 2014

Esposa

Karen Ortiz

Hija

Itzel López de 2 años

Comida favorita

Espaguetis

Película

La Cabaña (cristiana)

Pasatiempos

Playstation

Música

Cristiana

¿Quién es el celoso en la relación, usted o su esposa?

Yo no soy muy celoso, mi esposa es un poco más. La entiendo a ella que me cele, por el ambiente que me manejo, por eso trato que ella se sienta tranquila en ese aspecto.

¿El mejor momento que usted ha vivido en Motagua?

Estos dos últimos torneos han sido los mejores para mí. Gracias a Dios se me han dado las cosas y he aportado al equipo en momentos claves, confío en seguir por ese camino.

¿Lo que más le gusta a usted que su esposa le cocine?

Me encantan los espaguetis. A mí lo que me gusta cocinar es “sopas instantáneas”. Sé hacer mi cositas, pollo y arroz. (RISAS).

Usted es un chico muy joven, cuéntenos cómo se involucra con la iglesia

Con Omar Elvir y Mayorquín tratamos siempre de estar por el buen camino, a pesar de nuestra corta edad y cómo está la juventud ahora tratamos de llevar la vida siempre por el buen camino.

¿Cómo conquistó a su esposa?

La primera vez que hablé con ella yo venía de un mundial Sub-17 y la conocí por parte de la hermana. En primera instancia ella no quería hablar conmigo, pero luego creo que ella solo escuchó mi voz y se enamoró de mí (risas).