Real España sale al paso y le responde al "Camello" Delgado: "Andá al banco a retirar tu dinero"

San Pedro Sula, Honduras.

La dirigencia de Real España, a través del director deportivo Eloy Page, se pronunció este martes luego de que el mediocampista Edder "Camello" Delgado en conversación con Diario LA PRENSA reveló un salario pendiente del club aurinegro.

El reclamo del ex capitán de Real España, Edder Delgado, está fuera de lugar según la dirigencia aurinegra y este martes hubo respuesta en torno a ello.

Eloy Page, director deportivo de la Máquina, manifestó que "nos asesoramos con el abogado Astor Henríquez, con el que trabajamos todas las cláusulas de rescisión de los jugadores, habíamos quedado de cancelarles hoy (martes) pero ayer (lunes) se les hizo el pago a todos".

Y prosiguió: "Como les dije en un tuit, si no revisan sus cuentas no es problema de nosotros. Ya se hizo el pago. A él le pusieron un micrófono y dijo lo que dijo, pero con pagos nunca le hemos fallado a ningún jugador, nunca han escuchado a un proveedor diciendo que no le pagamos. Incluso a Portillo le cancelamos la demanda que nos ganó".

Cuestionado sobre si hay atrasos en el club, Page fue categórico e indicó que "no, el plantel completo está al día. Incluso, hace tres días se les pagó el mes de julio, está adelantado".

No hay una sola cuenta pendiente con Delgado, según el dirigente.

"Están las cuentas saldadas, llegamos a unos términos por medio del abogado Astor en el que se saldaron las cuentas, se hicieron unas opciones de pago y se están haciendo al día como habíamos quedado". ¿Han hablado con el 'Camello'? "No tenemos nada que hablar, simplemente le mandé un mensaje donde le dije 'andá al banco a retirar tu dinero'.

APELACIÓN SOBRE CASTIGO...

En cuanto a la sanción interpuesta por la Comisión de Disciplina, la cual les obliga a jugar tres partidos a puertas cerradas, Eloy Page mencionó que "vamos a esperar a la Comisión y a todos los abogados que están de por medio a ver qué pasa, esperemos que nos levanten el castigo".

"Ayer (lunes) que fui a traer un acta arbitral, vi al comisario del partido (ante la UPNFM en repechaje) y nos dijo que podemos apelar; lo pueden suspender porque en Tegucigalpa han pasado peores cosas y no han hecho nada, tenemos a nuestros abogados y vamos a apelar esos tres juegos", advirtió.

Page, quien explicó que se jugarán en el Olímpico (5:00 pm) el domingo porque "tienen ocupado el Morazán el sábado por el 'Duelo de las Leyendas'", agregó que "ojalá nos suspendan (reduzcan) ese castigo para comenzar a llevar afición. Recuerden que los equipos requieren ingresos y contra Motagua nos habría venido bien".