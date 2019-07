Joao Félix desafía a Ibrahimovic

Madrid.

El Atlético de Madrid cierra su gira por Estados Unidos con el 'All Star' de la Major League Soccer en Orlando, la cuarta prueba de la pretemporada para el invicto equipo rojiblanco, lanzado por el 3-7 al Real Madrid, realzado por Joao Félix y desafiado ahora por Zlatan Ibrahimovic o Wayne Rooney.



A sus 19 años, el atacante portugués, el fichaje por el que más ha pagado en toda su historia (126 millones de euros al Benfica), es la sensación del conjunto rojiblanco con la expresión y exhibición de sus múltiples cualidades en el derbi jugado en Nuevo Jersey. Jugó, regateó, tocó, dribló, marcó un gol y dio dos a Diego Costa.



Él representa una nueva irrupción, pujante, en el fútbol europeo. Enfrente, Ibrahimovic, por ejemplo, es historia de otra generación que también marcó época en el balompié mundial. Como también Rooney. Futuro (y presente) contra pasado en el estadio Exploria de Orlando, este miércoles a las 20.00 hora local (2:00 del jueves en España).



Otro escenario del examen constante de Joao Félix. Ha llegado al Atlético para "hacer historia", dijo en su presentación. En el duelo contra el Real Madrid ya apuntó su dimensión con una reafirmación contundente de clase, determinación, ambición y entusiasmo; la misma que demostró Diego Costa, con cuatro goles en 50 minutos.



Con Álvaro Morata fuera del All Star por una contractura muscular, el ataque será Diego Costa-Joao Félix. La punta de la versión indudablemente ofensiva que propondrá en Orlando Diego Simeone, que sumará en el once dos extremos verticales y desbordantes como Víctor Machín, 'Vitolo', y Thomas Lemar; los dos además en un momento estupendo tanto técnica como físicamente.



El medio centro será el mismo del derbi, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, mientras Marcos Llorente pierde protagonismo en el once tipo. Titular en los dos primeros duelos, contra el Numancia y el Chivas Guadalajara, fue suplente frente al Real Madrid y, según las pruebas, lo volverá a ser en Orlando.



Con Jan Oblak en la portería, atrás se prevé la defensa de siempre, o casi, en esta pretemporada: Kieran Trippier, Stefan Savic, Mario Hermoso, aunque en este caso con la alternativa de Felipe Monteiro, que sería titular por primera vez si sale de inicio, y Renan Lodi, cuyo crecimiento es veloz por la izquierda.



Un once muy reconocible este verano, una vez que el técnico ha empleado sólo trece hombres como titulares en los tres partidos de preparación: el portero Oblak, los defensas Trippier, Savic, Hermoso y Lodi, los medios Marcos Llorente, Saúl y Koke, los extremos Vitolo y Lemar y los atacantes Joao Félix, Diego Costa y Morata.



Enfrente, el entrenador James O'Connor dirige y el delantero mexicano Carlos Vela capitanea la selección de estrellas de la MLS, con dos iconos como Ibrahimovic o Rooney de la elite del balompié no hace mucho y ahora enrolados en la aventura americana, igual que el alemán Bastian Schwensteiger, hoy en día defensa del Chicago Fire.



Es un combinado de alto nivel. No sólo por la increíble imaginación, la tremenda calidad y la imponente ambición del ariete sueco o por la capacidad goleadora del mejor artillero de la historia de la selección inglesa, que mantiene su poder ofensivo sobre la portería rival en el DC United, sino porque tiene más.



Al extremo Nani, campeón de Europa con Portugal hace tres años y ahora en el Orlando City; al centrocampista español Alejandro Pozuelo (Toronto), autor de trece goles en otros tantos partidos de su estreno en la MLS, o al delantero internacional venezolano Josef Martínez, dueño de 31 dianas el pasado curso con el Atlanta y del récord absoluto de la historia de la MLS en una sola temporada.



El cinco veces All Star Chris Wondolowski (San José Earthquakes), el mexicano Jonathan dos Santos, ex del Barcelona o del Villarreal y ahora en Los Ángeles Galaxy; el argentino Pity Martínez (Atlanta); el uruguayo Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders); el internacional argentino sub'20 Ezequiel Barco (Atlanta United) o el colombiano Diego Chara (Portland Timbers), uno de los medios defensivos más reconocidos de la Liga, también forman parte del combinado All Star.



Es una prueba de altura para el Atlético, el segundo equipo de la Liga española que compite en el Partido de las Estrellas de la MLS. El anterior fue el Real Madrid, que sólo fue capaz de superar a su adversario en la tanda de penaltis en 2017 en Chicago, tras un 1-1. El año pasado, el Juventus ganó a través de la misma fórmula (1-1).



De las quince ediciones anteriores con rivales europeos (el All Star ha explorado diferentes fórmulas, como un partido Este-Oeste al estilo de la NBA, un duelo entre jugadores americanos y extranjeros de la MLS o un encuentro frente a la selección estadounidense), sólo cuatro conjuntos del viejo continente vencieron a los 90 minutos.



Lo hizo dos veces el Manchester United (0-4 en 2011 y 2-5 en 2010); una el Roma (1-3 en 2013) y una el Arsenal (1-2 en 2016). No lo lograron ni el Tottenham (2-1 en 2015) ni el Bayern Múnich (2-1 en 2014) ni el Chelsea (2-1 en 2012 y 1-0 en 2006) ni el Everton (1-1 y 3-4 en los penaltis en 2009) ni el West Ham (3-2 en 2008) ni el Celtic (2-0 en 2007) ni el Fulham, goleado por 4-1 en 2005. EFE