Cristiano Ronaldo confiesa extrañar al Real Madrid: "Fue un club que me marcó"

Madrid, España.

El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió este lunes a España luego de que fue homenajeado por el diario Marca ya que destacaron su extraordinaria carrera con la entrega del premio Marca Leyenda.

Antes de la entrega del premio,CR7 respondió a diversas preguntas realizadas por niños vestidos con todas las camisetas que Cristiano Ronaldo ha defendido en su carrera. Uno de ellos le dijo que le dio mucha pena que se fuera del Real Madrid a lo que el luso respondió que "a mí también".

Regreso a Madrid, España

Vengo Mucho a Madrid. Es una ciudad que me marco mucho. No solo a nivel futbolístico sino a nivel personal. Tengo gimnasios, estamos terminando el hotel, la clínica del pelo… obviamente fue el club el que me marco.

Buscará el sexto Balón de Oro

Ojalá. Lo más importante es que mi carrera ha seguido bien después del Madrid. No es fácil salir del Madrid como salí, después de nueve años, con 33 años... y fue un gran año para mí porque gané una liga italiana, una copa italiana y una liga de las naciones con Portugal. Es una de las mejores temporadas que he hecho, a nivel individual y colectivo.

Sueños de pequeño

Con 11 años dejé a mis padres en Madeira y me fui a Lisboa solo para buscar mi futuro. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Nunca me imaginé ganar un Balón de Oro: mi gran sueño era ser un profesional del fútbol. Después, con 18 o 19 años, sí ya lo pensé.

¿Manchester o Madrid?

Echo de menos los dos (Manchester United y Madrid), pero he estado más años en Madrid. Mis hijos crecieron aquí y por mi chica, echo más de menos a Madrid.

El trofeo más importante

Todos los trofeos son importantes, pero posiblemente la Eurocopa es el trofeo más importante de mi carrera. Tiene un gusto especial y seguro que es el trofeo más especial que he ganado en mi carrera. No es lo mismo ganar con un club: las emociones son más grandes y eso hace que sea mucho más especial ganar con tu país.

La Champions League

No lo sé. Intentaremos ganar la Champions, pero es muy difícil porque todos los equipos quieren ganarla. Solo puede ganar uno y ojalá sea la Juve.

España

Regresar a Madrid es siempre especial. Como digo y voy a seguir diciendo: es una de las ciudades más bonitas del mundo. Es una ciudad a la que tengo mucho cariño, como he dicho anteriormente, pero también por la historia que he dejado aquí. Espero volver lo más pronto posible a Madrid.