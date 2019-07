Tal Cual con Maurio Solís, asistente del Real España que amargó a Honduras en el 2001

San Pedro Sula, Honduras.

Mauricio Solís, el costarricense de 47 años que trabaja como asistente técnico del entrenador del Real España, Hernán Medford, nos contó cómo ha sido estar al lado del Pelícano y lo importante de ser la mano derecha de un puesto como este.

El también exjugador se desempeñó como mediocampista en la selección de su país y en equipos de Inglaterra, Guatemala, Estados Unidos, Grecia, México e Israel. A la Selección de Honduras le anotó en la victoria tica de 3-2 en el estadio Nacional en 2001.

El asistente técnico de uno de los entrenadores más controversiales de la Liga Nacional abrió su mente y corazón. Confesó que está a la espera del amor y no dudaría en enamorarse de una hondureña

¿Cuál es tu situación sentimental?

Soy divorciado desde hace cuatro años. Estuve 18 años casado y por situaciones de la vida las cosas no funcionaron más, pero el matrimonio me dejó cuatro bellos hijos y a ellos los amo con todo mi corazón.

¿Cómo es de conquistador?

Solo siendo yo. Me gusta mostrar detalles, soy bueno recordando todas las fechas, creo que el hombre que no sabe una fecha especial pierde puntos. Me gusta sorprender sin ser días especiales.

¿Está dispuesto a una nueva relación?

Como dicen los futbolistas, uno escucha ofertas y estamos viendo qué pasa. Quizá aparece una hondureña o una tica, uno nunca sabe.

En la presentación, el profesor Hernán Medford no se atrevió a prometer la copa de campeones. ¿cómo valora eso?

Lo que pasa es que uno va midiendo donde está. Sabemos que tanto los equipos capitalinos y el otro equipo sampedrano se están preparando y nosotros tenemos un equipo de jóvenes con muchas aspiraciones y sin duda que queremos ser campeones. Cuando empezamos el torneo, iniciamos con muchas aspiraciones y ganas.

¿Cómo recuerda a los jugadores hondureños que enfrentó?

Tuve muchos compañeros hondureños como Nahamán González y Nicolás Suazo, cuando ellos estuvieron en el Herediano en el 1994-1995, ellos son dos extraordinarias personas, compañeros y buenos amigos.

La verdad que jugué con y en contra de jugadores grandes como Amado Guevara. Siempre hubo mucha competencia, amistad fuera del terreno de juego, pero sí rivalidad en la cancha.

¿Quién ha sido el mejor hondureño que ha visto en Costa Rica?

Amado Guevara fue muy bueno, aunque yo no estuve en la época que él estuvo, yo jugaba en el extranjero. Guevara en el Saprissa fue un excelente jugador, hizo muchas cosas buenas, pero me quedo con Nicolás Suazo, ya que metió aproximadamente 48 goles en dos torneos y fue mi compañero, así que considero que ha sido el mejor de Honduras que ha llegado a Costa Rica.

¿Recuerda el partido que le ganaron a Honduras en las eliminatorias de 2001?

Fui el responsable (anotó el gol de la victoria), pero no el culpable de ese resultado. Los clásicos contra Honduras siempre son partidos de mucha entrega y muy decisivos. Tuve la oportunidad de venir a jugar a este país y enfrentar a los catrachos en duelos muy importantes.

En una de esas oportunidades, me tocó meter el gol del triunfo en Tegucigalpa, 3-2 ganamos ese día, con un gol mío de desempate y fue un momento importantísimo para Costa Rica y para mí.

¿Cómo ve que la mayoría de la liga son técnicos extranjeros?

Sin duda que está la capacidad de cada uno, si hay seis técnicos extranjeros es porque tienen la capacidad de estar acá. Creo que el fútbol catracho siempre se ha caracterizado por un buen balompié y los técnicos que vienen tendrán siempre esa responsabilidad.

En el caso mío con Hernán, sabemos la responsabilidad que tenemos con el fútbol hondureño y principalmente con nuestra institución que es la que nos paga.

¿Cómo se dio volver a trabajar con Medford?

Esta es la tercera vez, el profe me lo informó un lunes. Yo tenía planes de ir a trabajar a otro equipo y le dije que no. Hernán me llamó y me dijo que nos viniéramos a Honduras a trabajar. Luego él me habló de la parte económica y me pareció muy bien la idea de volver a trabajar con él, ya que anteriormente trabajé en Guatemala y Costa Rica.

Un agente tico dijo que los futbolistas hondureños no le hacen bien jugar en Costa Rica. ¿qué piensas de eso ?

Yo tengo mi pensamiento respecto a eso, yo digo que no hay nacionalidades para un jugador. Si hay un hondureño, salvadoreño o nicaragüense que es buen jugador, la nacionalidad no es relevante.

Lo importante es el aporte futbolístico que da cada uno de ellos y me parece que en estos momentos los catrachos que hay en Costa Rica llegan a aportar y son grandes jugadores que hacen que la liga tica sea más llamativa.

¿Qué mejoraría en la mentalidad de los jugadores hondureños?

Es muy importante la formación desde pequeño y eso influye mucho. Como en el caso de los holandeses, que ellos en las fuerzas básicas de sus equipos tienen formadores, no solamente de fútbol, sino que de seres humanos y creo que eso es fundamental, que el jugador sea integral.

Es bueno que los jóvenes se sepan comportarse, que se sepan desenvolver en una cámara durante una entrevista, eso es parte importantísima en educación y formación.

¿Cuáles son sus aspiraciones como técnico?

Ser el número uno. Llegará ese momento de independizarme del profesor Hernán. Por supuesto que me gusta trabajar con él, pero siempre hay metas y sé que algún momento me tocará el rol de técnico a mí. Tengo siete años de estar trabajando con el profe, hemos ganado y perdido campeonatos con él, he aprendido mucho.

¿Comida favorita?

Soy muy sopero, los sábados y domingo en la casa me gusta tomar sopas. En especial la sopa de frijoles y de res.

¿Película que te hace llorar?

No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez.

¿Conquista a una chica cocinándole?

Claro, me gusta sorprender a las mujeres con algún platillo. Me gusta mucho cocinar pastas.

¿Qué debe tener una mujer para llamar su atención?

Siempre es importante la presentación. Pero cuando uno conversa con una mujer que tiene buenos temas para hablar eso es muy interesante, no solo que te hablen de lujos. Ya uno es una persona adulta que se fija en otras cosas, de hablar, de pasarla bien y disfrutar. También que se dé a respetar.

¿Estado civil?

Divorciado, dispuesto a un nuevo amor.

¿Hijos?

Mauricio, Paula, Valeria y Alejandro

¿Comida favorita?

Las pastas

¿Película?

El abogado del Diablo

¿Perfume?

Allure de Chanel

¿Lo que le gusta de una mujer?

Que tenga tema de conversación y tenga buena presentación.

¿Lo que no puede faltar en su día?

Una deliciosa taza de café

¿Pasatiempos?

Cocinar y ver televisión.

¿Qué le parece Honduras?

El ambiente del fútbol es lindo, ya que cualquier ciudad de Honduras donde uno va son apasionados del fútbol. Además, me gusta San Pedro Sula.

¿Debilidades que ha observado de los jugadores hondureños?

Veo que les cuesta mucho seguir órdenes, lamentablemente en nuestros países hay muchas familias disfuncionales, entonces un muchacho que crece sin el padre le cuesta seguir instrucciones u órdenes. Por ejemplo, no suelen recibir órdenes de una persona mayor o un jefe.

¿Cuál es esa gran ventaja que tienen los jugadores catrachos?

Siempre se ha hablado del biotipo del jugador hondureño, que es muy potente, rápido y agresivo. Los que logran salir de Honduras es porque tienen todas las características adecuadas y tienen el plus que saben seguir órdenes y captar instrucciones.

¿Qué le parecen las sampedranas?

Son muy guapas. Tienen cuerpos muy bonitos, chicas muy esbeltas y es algo que llama mucho la atención. Me gusta mucho San Pedro Sula, es una ciudad muy bonita y organizada.