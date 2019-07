Pedro Troglio: "La goleada es una casualidad; debemos de ser humildes"

El Progreso, Honduras.

El entrenador argentino Pedro Troglio debutó a lo grande en el banquillo del Olimpia luego de que el club olimpista aplastó con marcador de 4-0 al Honduras Progreso en el estadio Humberto Micheletti.

Pese a la goleada, el estratega sudamericano le envía un mensaje a sus jugadores y afición de mantener la calma e ir partido a partido.

"Hay cosas positivas, cosas que hemos trabajado para mejorar, le hemos dado algunas posibilidades al rival de marcar cuando el partido estaba tranquilo, ganar en una cancha tan complicada es un gran inicio y hay que seguir ganando, es lo único que sirve para mantener el liderato de la tabla', empezó diciendo el DT del Albo.

Troglio no pudo ocultar su emoción tras la goleada. "Este es el equipo que queremos, sobre todo el de los primeros 30 minutos del juego, después tuvimos un bajón tras el 2-0, le dimos la posibilidad de acercarse con algún tiro de afuera, es normal, hacía mucho calor, es bueno mantener el cero en el arco, sería injusto e ingrato de parte mía con mis jugadores decir que no estoy contento de haber tenido un inicio así en esta cancha".

El estratega argentino aseguró no ser el tipo de persona que elige a un jugador cuando se gana, pero sí aceptó estar muy contento por el enorme nivel de Michaell Chirinos.

"No me gusta nombrar uno solo, pero lo de Michaell es un nivel increíble siempre que tiene el balón en sus pies, es ese jugador que se saca un hombre y que genera superioridad arriba, tuvo un partido vital para la goleada del equipo", comentó.

Sobre el rendimiento del equipo. "Uno tiene una idea y quiere que los jugadores la ejecuten, cuando uno tiene la pelota todos la quieren, el problema es cuando no la tenemos y en eso trabajamos en recuperarla rápido, lo que me gusta que el equipo haga es lo que se vio en los primeros 30 minutos".

Y siguió. 'Cuando el partido se puso 4-0 se distorsiona, el que va ganando ya no hace lo mismo, se relaja, el que pierde se la juega mucho en defensiva, la goleada es una casualidad, no es la realidad del fútbol de hoy ganar 4-0, así que debemos de ser humildes y sencillos, no creernos que cuatro goles te hacen sentir que sos un fenómeno hay que trabajar cada partido como si fuera el último'.

Troglio sabe que tiene un plantel muy nutrido y eso que está a la espera de Eddie Hernández y Brayan Beckeles.

"Todavía les falta un poco en los físico y además faltan los jugadores de la Selección que son muchos, cuando vengan tendré un plantel muy grande, para ver a quién dejo afuera y a quién pongo, algunos se enojarán pero a mí me viene bárbaro tener tanto recambio y con tantos torneos que tenemos que jugar tenemos que tenerlos", cerró.