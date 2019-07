Mario Martínez: "Estoy poniendo el extra para ganarme esta gente en la cancha"

San Pedro Sula, Honduras.

El volante Mario Martínez comenzó de gran forma su relación con la afición de Marathón luego de que anotó el segundo gol verdolaga en la victoria 2-0 ante Real de Minas.

"El Zurdo" no tira las campanas al aire, reacciona con mesura: "uno trabaja para que desde el inicio del torneo las cosas salgan. No me interesa quien anota el gol, sino que el equipo saque los tres puntos".

Confesó que no se sintió extraño vestido de verde en el Yankel Rosenthal: "No, para nada. Desde que firmé con Marathón uno cambia de chip, esto es fútbol. Estamos aquí para dar todo por el club"

Sobre las aplausos que recibió de la afición verdolaga dijo: "Desde el principio yo dije que había que ganarse la confianza y la gratitud en la cancha. Estoy trabajando y poniendo el extra para ganarme esta gente en la cancha".

Mario jugó un buen partido, incluso colaborando con la defensa del Monstruo:"Esto así es. Hice una buena pretemporada. Me preparé mejor y estoy para eso y dar todo por el equipo".

Agregó sobre las manifestaciones de afecto: "Estoy motivado. Consciente de que tenemos un gran equipo y la responsabilidad cae más en los que venimos, porque llegamos a un club que siempre pelea finales"

¿Te quitaste un poco la presión al anotar ese gol?, "creo que presión hay en todo equipo grande. Al final no importa quien anota el gol".