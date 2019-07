Neymar se derrite: "Con Messi hacíamos un dúo espectacular"  

Paris, Francia.

Neymar Jr. siempre da de qué hablar y en las últimas semanas mas que nunca.

Su destino futbolístico es incierto; Paris SG admitió que él no quiere jugar en el equipo pero al mismo tiempo no lo deja irse tan fácilmente al Barcelona, donde sueña regresar.

Se han manejado varios clubes pero, sin duda, su reinvindicación soñada es el equipo de Ernesto Valverde.

El brasileño posiblemente está atravesando su peor momento como jugador de fútbol de su vida ya que además de su incierto futuro tiene encima una demanda por abuso sexual.

Pero lo que ha llamado la atención en los últimos días son sus declaraciones "dulces" hacia el equipo culé.

Ahora, habló para la revista "Oh my God" y se derritió en elogios para dos jugadores en particular, uno de ellos, su gran amigo Lionel Messi, reveló diario Sport, de España.

De su excompañero y amigo argentino ha dicho que es el mejor del mundo y ha recordado, con cierta nostalgia, que juntos formaban una excelente pareja en el ataque del Barça. "Messi es el mejor jugador con el que he jugado. Para mí es el mejor del mundo y el mejor que vi jugar. Nosotros dos hacíamos un dúo espectacular. Para mí ha sido un placer y un honor jugar con él, y además es mi amigo", agregó.



Guiño a Sergio Ramos

No obstante, en esta ocasión también le dedicó un elogio al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, luego de ser consultado por cuál ha sido el mejor jugador al que ha enfrentado.

"El mejor futbolista al que me he enfrentado es Sergio Ramos porque es muy buen central y hace goles. Es muy complicado enfrentarse a él. También he jugado contra Thiago Silva. Los dos son muy buenos".

Para los medios españoles, este último elogio podría tratarse de un guiño en medio de un vaivén de posibilidades que podría dejar en lista al Real Madrid como segunda opción para jugar la próxima temporada.

Sobre su todavía compañero Kylian Mbappé ha destacado su velocidad, para Neymar, el francés es el jugador más rápido que ha visto, "es rapidísimo". También ha descatado su juventud y su calidad humana "Es muy joven y aún tiene muchos años por delante. Creo va a ser un buenísimo jugador y uno de los mejores. Estará peleando por el Balón de Oro. Espero que consiga todo lo que quiera. Es muy buena gente y se lo merece todo".