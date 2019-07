Héctor Vargas: “Estamos casi con el equipo completo”

San Pedro Sula, Honduras

El timonel del Marathón, Héctor Vargas, habló previo al entrenamiento de los verdolagas.

El estratega de los verdes se refirió a varios temas, entre ellos La Copa Presidente y la Liga de Concacaf.

“Por lo que he hablado con el presidente está por abajo de la planilla que se tenía, así que me da la impresión que hay mejores, se fueron nueve jugadores, no tuvieron el rendimiento que queríamos o estaban sobrevaluados, estamos bien, hemos analizado bien para invertir, nadie pensaba de la venida de Mario Martínez, él quiere jugar, se adaptó a las posibilidades del Marathón”, comenzó diciendo.

El estratega argentino habló sobre la nueva contratación de los verdes, se trata del ex portero del Real España Roberto López, quien estará con el club por un año.

“No, acá hay un lugar prestado, en ningún lugar hay un equipo ganado, Denovan Torres tiene que cuidar ese puesto, si se descuida tiene opción el siguiente, me han llamado muchos muchachos, además de un buen portero queríamos que viniera una buena persona, analizamos bien a Pipo y tiene experiencia”, comentó.

Sobre la posibilidad de la contratación y específicamente la de Kevin Arrriaga del Platense, Vargas.

“Es una buena opción, un empresario y directivo de Marathón está negociando la posibilidad , cuando te suman un buen jugador y es una buena opción no te puedo decir que no, lo pasó con Carlos Discua, y yo no lo había pedido, lo trajo un directivo, yo aquí no te pido jugadores, él que quiera venir y es bueno que venga para que sume a la institución”, cerró.

El estratega agregó que un buen jugador tiene siempre las puertas abiertas en el club.

Marathón se tendrá hoy un partido amistoso ante el Vida a las 3:00 pm en las canchas de Tio Dolmo.