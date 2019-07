Tal Cual con Enrique Facussé: "Mi anhelo es representar a Honduras de la mejor manera"

San Pedro Sula, Honduras.

Enrique Facussé, joven hondureño de 20 años, que se destaca en la Universidad de Kentucky de Estados Unidos, confesó que se visualiza siendo portero en un equipo italiano. El cancerbero es actualmente seleccionado nacional a nivel Sub-23, expresó que uno de sus sueños es poner en alto el nombre de Honduras.

Soltero y estudiante de administración de empresas, comentó que admira al portero costarricense Keylor Navas y al español David de Gea, sin embargo, uno de los guardametas que admiró desde pequeño fue al hondureño Noel Valladares y que desde entonces su puesto ha sido la portería.

El tercero de cuatro hermanos también aseguró que es buen cocinero y que le gusta bailar bachata.

¿Cómo te sientes estar en la Sub-23 de Honduras?

Es un placer para mí estar representado a mi país, teniendo esa oportunidad que tanto he esperado y lo mejor de todo es la experiencia, gracias a Dios es un grupo bien unido que tenemos. No solo es sacar el nombre de nuestras familias adelante, sino el del país entero.

¿Te sientes privilegiado al ser llamado a la Selección Sub-23?

Es algo que he esperado, por lo que he trabajado tan duro todos estos años. El andar el escudo de la H en el pecho es ya un privilegio.

A la Universidad de Kentucky más bien le favorece que sus jugadores sean seleccionados, ya que le da un nombre más alto al equipo.

¿Hacia dónde te ves con la Selección de Honduras?

En el sitial que estuvieron Donis Escober y Noel Valladares y en el que está Luis “Buba” López. Es el sueño de todo portero y de todo jugador, estar en la Selección y mi anhelo es ser el número uno algún día y representar a mi país de la mejor manera.

Después de hablar de tu admiración hacia ellos, ¿te ves como un Donis Escober o un Noel Valladares?

Quisiera ser un Enrique Facussé, no me veo como una segunda persona y con todo respeto quiero tener el mejor desempeño de todos.

¿En qué equipo te visualizas en tres años?

Mi sueño es jugar en Europa, específicamente en Italia. Sería un placer jugar en el Milan o en el Manchester United, sería increíble.

¿Qué piensas de los jugadores que no tienen oportunidades en el extranjero?

No conozco mucho del tema, pero el fútbol de acá es muy diferente al que he estado jugando en Estados Unidos. Siento que la gente se enfoca mucho en el desempeño de uno y no en el desempeño del equipo y eso afecta el ambiente de grupo.

Debería ser más natural de un jugador salir adelante no solo él, sino todo el grupo y si eso sale bien, no solo uno va a salir adelante, sino más jugadores triunfarán.

Honduras tiene una afición muy exigente. ¿Consideras que eso afecta a los jugadores dentro de la cancha?

Hay una cosa que les dicen a los porteros: hacés 20 tapadas, pero te meten un gol y te llueven las críticas hasta morir, lo mismo pasa con los demás jugadores. Podés meter 20 goles en una liga, pero fallás una ocasión y perdés la final y te tiran duro, es ahí donde la moral de ese jugador va para abajo.

¿Consideras que en un futuro serás un referente hondureño?

Yo quisiera ser esa persona que todo mundo admira, que ese sacrificio de dejar a mi familia e irme yo solo a EUA tenga una recompensa y de sacar el nombre de los hondureños adelante.

Tienes tres años de vivir en EUA sin tu familia y luchando día a día por tus objetivos, ¿qué ha sido lo más difícil que has vivido en ese país?

Yo siempre he tenido la facilidad de hacer amigos y por esta parte no sufrí, pero lo más difícil es estar lejos de mi familia, sin embargo, me fui acoplando y el fútbol te conecta con muchas personas de otros países, gente de África y Australia, de todos lados.

¿Cuál ha sido tu experiencia más bonita en el fútbol?

Fue esta temporada, hemos roto muchos récords. Logramos sacar el equipo adelante. Cuando yo llegué a la Universidad de Kentucky el club estaba en la posición número 46 y logramos levantar el equipo al número cinco. Gracias a Dios ganamos los dos torneos de la conferencia y eso nunca lo había hecho la universidad, sin duda el trabajo duro me recompensó y quedé como el portero número uno.

¿Cómo ha influido tu llegada a la Universidad de Kentucky?

Es una unión. Un portero no puede cambiar el partido y uno de mis fuertes es la comunicación. Me gusta hablarle de frente a mis compañeros y si no me gusta lo que está haciendo el defensa se lo voy a decir.

Siempre he dicho que los latinos cambiamos el fútbol, ya que en el equipo cuando llegué yo era el único latino, después llegó un costarricense, donde ambos hemos recibido premiaciones por ser los mejores.

¿Qué técnico de Honduras crees que ha hecho grandes cosas?

Diego Vázquez ha hecho grandes cosas con el Motagua, ha sacado al equipo desde abajo. Yo soy Olimpia, pero Motagua es un equipo que respeto por los jugadores que han salido de allí.

¿Qué dices cuando la gente allá en EUA habla mal de Honduras, en cuanto a la inseguridad y la violencia?

Eso me ha pasado mucho y no es algo que me guste escuchar. Pongo el país en lo alto, asegurando que Honduras estará mejor y será mejor durante los años. Eso es con el tiempo, no me voy a meter en la política, pero sé que Dios tiene algo bueno para Honduras.

¿A qué otra profesión te inclinas ?

Planeo crear mi propia empresa y llevarla a lo alto, uniendo lo que sé en el fútbol y la empresa.

¿Si un equipo grande de Honduras te hace una buena oferta, jugarías aquí?

Siempre hay que ver las opciones y jugar para el Olimpia, Real España o Motagua sería un honor hacerlo en tu país, aparte jugar en la Selección y tener a la afición hondureña sería increíble.

No le digo no al fútbol hondureño y si Dios quiere me puedo venir a retirar aquí, sería soñado.

Me he dado cuenta que admiras a David De Gea y a Navas. ¿Qué has aprendido de ellos?

Siempre he sido fan de De Gea, aunque ha tenido una mala temporada. Por su altura lo admiro y me veo como él, jugamos parecido, somos altos y me gusta su forma de juego, es un crack.

A Keylor Navas lo admiro también porque es buenísimo a pesar que no es tan alto y viniendo él de Costa Rica, yo siento que puedo hacer lo mismo. Yo quiero ser ese Enrique Facussé que va al Barcelona o al Real Madrid, eso sería no solo bueno para mí sino que para Honduras. Otro portero que me encanta es Oblack.

El joven atractivo, elegante y carismático nos contó más de su vida privada.

¿Tienes novia?

No, no tengo novia.

¿Estás a la espera o en busca del amor?

Qué difícil pregunta. Creo que estoy a la espera, no estoy apresurado.

¿Aspiras a formar una familia aquí en Honduras o en EUA?

Donde me lleve el fútbol yo voy a conocer a esa persona que irá conmigo a todo lados y formaremos una familia.

¿Qué concepto tienes de las hondureñas ?

Que son hermosas, todas son muy bellas, de todos lados del país.

¿Por qué te fuiste a EUA?

Porque siento que aquí no hay tanta oportunidad para los estudiantes. Me ofrecieron una oportunidad de irme y me tocó tomar la mejor decisión para mi vida, ya pensando en el futuro.

¿Te gusta andar a la moda?

Soy de las personas que me gusta vestirme muy bien y la gente me reconoce por eso.

¿Cómo conquistas a una chica?

Soy gentil, detallista y caballero. Nunca faltarle el respeto a una mujer, siempre hacerla reír, soy bueno para sacarle una sonrisa a alguien (dijo entre risas).

Cuando tengo novia, me gusta atenderla y cuidarla, tomarla de la mano en público y demostrarle mi amor. Me gusta saber que yo le importo y que ella sepa que me importa.

¿Qué requisito tiene que cumplir la chica que te guste?

Si me gusta voy por ella, no tengo ningún tipo de mujer en especial.

¿Sabes cocinar?

Me gusta cocinar, pregúntale a mi papá. Mi plato favorito para cocinar es el gallo pinto, es lo más delicioso.

¿Tu película favorita?

Happy Gilmore de Adam Sandler

¿Qué música te gusta?

Me gusta mucho el reguetón, soy fan de Anuel y Daddy Yankee.

¿Has sufrido en el amor?

Gracias a Dios siempre he terminado mis relaciones en paz. Con mis exnovias somos mejores amigos, no me gusta tener enemistades.

¿Cuál es tu emoji favorito?

El diablito morado que siempre está feliz.

¿Cuál es tu perfume ideal?

Ferragamo.

¿Preferís una hondureña o una estadounidense?

Me estás matando con estas preguntas. Solo diré que me gustan mucho las latinas. Las estadounidenses son “cosa seria”. Me gustan mucho también las chicas colombianas, su acento me encanta. Eso sí, si me gusta una hondureña yo voy por ella.