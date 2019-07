Rigo Rivas sobre su futuro: "Me gustaría quedarme en Italia, han salido varios equipos"

San Pedro Sula, Honduras.

El mediocampista hondureño Rigoberto Rivas se alista con la Sub-23 de Honduras para enfrentar a Nicaragua en partidos clasificatorios al Preolímpico.

El volante cuya ficha le pertenece al Inter de Milán, ha sido vinculado al Brescia de Italia e inclusive al Hertha Berlín de Alemania, por lo que en esta ocasión habló con los medios sobre su futuro.

"Ahorita no estoy pensando eso, solo en Nicaragua. Después que pase esto pensaré en ello. Pero me gustaría quedarme en Italia, conozco el fútbol, estoy acostumbrado y allí también esta mi familia", dijo.

Y añadió: "Han salido varios equipos, pero ahorita estoy compenetrado con la Selección", recalcó.

Quieren ir a ganar a Managua

Rivas contó lo que se vive al interior de la Bicolor de cara al cruce contra los pinoleros. Quieren dar un golpe de autoridad en el primer choque.

"Me siento motivado, queremos hacer buen buen partido. Queremos ir a ganar a Nicaragua", sentenció.

Rivas es un volante extremo y cuenta que en esa posición lo está utilizando Fabián Coito. "Soy centrocampista extremo y allí me está probando el profe. Él me da confianza, me siento tranquilo, alegre. Croe que así rindo más".

¿Saben algo de Nicaragua? "Estamos pensando más en nosotros, en como jugar. Para eso habrá tiempo más adelante".

El encuentro de ida de esta llave es el miércoles 17 de julio en el Estadio Nacional de Managua. La vuelta el domingo 21 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.