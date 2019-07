Tal cual con Luis Alvarado: "Me veo dirigiendo en todos los equipos de la Liga Nacional"

El Progreso, Honduras.

Es un hombre de pocas sonrisas, pero muy amable y caballeroso, aseguró que no está listo para el amor. 31 años de edad tiene Luis Alvarado, el actual entrenador del Honduras Progreso, equipo al que salvó del descenso en mayo; además,confesó lo que le gusta y no le gusta cuando tiene una relación sentimental.

El joven, cuyo único juguete que tuvo en su vida fue el balón, reveló que pensó en retirarse del fútbol por situaciones extra cancha. El progreseño, que comenzó como jugador en el Honduras Progreso, luego fue asistente técnico de este equipo y lo salvó del descenso y también fue su preparador físico, ahora espera tener una oportunidad en otros clubes del país y ¿por qué no?, ser entrenador de la Selección de Honduras.

Soltero, padre, formal, responsable, trabajador y sobre todo muy reflexivo, se consideró un tipo atractivo y detallista con las damas, sin embargo, actualmente no tiene pareja porque le gustaría dedicarle tiempo de calidad, situación que se le complica por su responsabilidad en la Liga Nacional

Conozcamos la vida profesional del técnico más joven de la Liga Nacional de Honduras, Luis Alvarado.

¿Cómo nace su amor por el fútbol?

Desde que tengo uso de razón juego fútbol. Mi único juguete siempre fue una pelota, no puedo jugar canicas, no puedo nadar, no puedo elevar un papelote y lo único que me gustó siempre fue jugar fútbol.

¿Sufrió cuando inició?

Mi infancia fue agridulce, porque somos cuatro hijos de madre soltera. Había bastantes complicaciones en la casa; sin embargo, mi mamá siempre hizo el gran esfuerzo para que estuviéramos bien. En el fútbol, tacos siempre tuve, gracias a todo el apoyo de mi familia.

¿Pensó en retirarse o en algún momento se arrepintió de ser jugador?

Me pasó en un proceso Sub-17, de cada ciudad elegían a los mejores de esa edad, nos reunimos en el estadio Olímpico, jugamos contra todas las selecciones. Luego fuimos hasta Siguatepeque, viajamos desde San Pedro Sula y cuando llegamos ni siquiera entrenamos y comenzaron a elegir a otros, yo dije: ‘Esto no me gusta’.

¿Qué otro equipo le gustaría dirigir?

Me veo en todos los equipos de la Liga Nacional y sobre todo donde aspiro es en la Selección Nacional.

¿Qué equipo le gustaba cuando era pequeño?

Apoyaba al Motagua.

¿Barcelona o Real Madrid?

Real Madrid.

¿Qué ha sido lo más difícil como entrenador?

Ganarme el respeto de los jugadores, de los dirigentes y de la afición. Normalmente no se respeta a alguien cuando es muy joven en este cargo; sin embargo, es algo que me he ganado día a día.

¿Soñó con ser entrenador?

Desde que comencé el curso de entrenador, siempre fue mi sueño serlo desde que era jugador. Sentí que tenía esa afinidad por la dirección técnica y que podía manejar grupos.

¿Cómo te sientes que fuiste jugador y luego entrenador del mismo equipo?

Siempre pensaba desde que era jugador que el primer equipo que debía dirigir tenía que ser el Honduras Progreso. Se me abrió la oportunidad primero de ser asistente técnico, luego preparador físico y ahora entrenador del equipo, y es gratificante por la ciudad donde nací que me conoce como persona y profesional. Sería difícil que un equipo de San Pedro Sula o Tegucigalpa me abra las puertas en un futuro sin antes tener conocimiento ni haber vivido la experiencia de dirigir un grupo.

¿Cómo manejas el ambiente en el equipo?

Siempre me enfoco en el individuo, trato de ganarme el respeto de ellos como persona para que vean mi trabajo y marcar las líneas de ser alegres sin necesidad de ser chabacán, ser serios sin llegar a ser aburridos. Tengo jugadores que son mayores que yo y los trato igual como trato a los de 15 años y siempre tengo el respeto de ellos.

¿Cuál ha sido la base de su perseverancia?

Yo creo fielmente en Dios, en mi familia y en el trabajo y esa ha sido la clave desde que me despierto para ser mejor día a día, eso ha sido la clave para ser un mejor jugador, profesor de educación física, preparador físico, entrenador y la idea es escribir mi propia historia.

Se viene un torneo caliente, con técnicos extranjeros polémicos, EHP ha demostrado que llega a finales. ¿Cómo visualizas el torneo Apertura 2019?

Será un torneo bastante divertido para la afición, muy competitivo. La vuelta del Real Sociedad, que ha sido finalista en la Liga Nacional; la continuidad que han tenido los Lobos de la UPN; el Platense, que hace poco fue campeón de Copa, y el Honduras Progreso, que al igual que todos tiene hambre como el Real de Minas, que sabemos los esfuerzos que hizo para permanecer en la Liga.

El técnico del Honduras Progreso en la entrevista con Tanya Rodríguez.

¿Cómo analizas el nuevo formato de pentagonal en la Liga Nacional?

Me gustan los cambios que sean para mejorar en todos los aspectos de la vida y sin duda alguna que entre menos equipos clasifiquen eso hace más competitiva la Liga.

¿Aparte de ser entrenador, qué otra actividad o trabajo realizas?

Me gusta hacer ejercicio, salgo a correr por las mañanas. Paso en la Academia de Fútbol las Águilas que tengo desde hace dos años, me gusta compartir y ver a los niños jugar, desde los cuatro a 17 años y compartir el tiempo con mi familia y amigos.

Asumiste la dirección técnica del Honduras en un momento crítico, ¿cómo te sientes por haber salvado la categoría y continuar de entrenador?

Muy contento, pero no es la forma que hubiera elegido para debutar en la Liga Nacional, pero me tocó ese reto difícil. Fue desesperante y angustioso, a falta de tres fechas con el equipo que no podía ganar en el torneo, pero tuve fe en los jugadores y en mi capacidad.

¿Qué se siente dirigir tan joven en primera?

Me siento feliz por este reto y de entrar en la historia de la Liga Nacional por ser un técnico joven y poder disfrutarlo y lograrlo con mucho esfuerzo y dedicación.

¿Cómo es Luis como pareja?

Trato de ser alegre y detallista. Me gusta estar atento a mi pareja y sobre todo ser fiel, que es lo que más cuesta.

¿Cómo es su mujer ideal?

Me gustan las chicas atractivas, que trabajen y sean estudiosas. Si no tienen esas características, cero posibilidades conmigo.

Las mujeres, ¿blancas o trigueñas?

Las dos. Altas y bajas, colochas o cabello liso. Si ven el catálogo de mis novias, he tenido de todo tipo.

¿Piensa casarse?

Algún día, ese es uno de los proyectos a largo plazo. Ahorita estoy enfocado en mi profesión, quiero crecer como entrenador y para tener una relación se necesita tiempo de calidad.

¿Qué no le gusta en una relación?

Las faltas de respeto y la impuntualidad. Siempre estoy antes de la hora estipulada y no me gusta que me hagan esperar, con las mujeres eso es problema.

¿Prefiere la mujer que le gusta el fútbol?

Sí me gusta, pero no tiene que ser un requisito indispensable, me gusta que me apoye.

¿De no ser jugador y entrenador, qué otra profesión hubiera sido?

Me gustaba la psicología, me gusta analizar a las demás personas.

¿Qué dices de las mujeres en el fútbol?

Me encantan, mientras más oportunidades tengan mucho mejor para el mundo. Las mujeres han demostrado a través de la historia que tienen mucha capacidad y lo único que necesitaban era oportunidad.

¿Cómo fueron esos momentos del descenso, Wilmer Cruz los llevó a primera, pero luego EHP prácticamente mandó a segunda a Wilmer?

Es una historia de película. Wilmer Cruz fue quien nos llevó a la Liga Nacional, fue quien sembró esa semilla del “sí se puede Honduras Progreso”, y recordamos que debutamos contra el campeón Olimpia ganándole 2-0. El profe Wilmer nos dejó esa enseñanza que podemos competir contra cualquier equipo. Wilmer siempre estará en el corazón de todos los progreseños por todos esos logros. Lastimosamente nos tocó en la etapa del descenso donde tuvimos que elegir o él o nosotros.

¿Qué crees que pase en Honduras que no optan por los entrenadores del país?

Lo que falta en Honduras son oportunidades. Somos muchos técnicos los que nos estamos preparando. La Liga de Ascenso está llena de entrenadores hondureños, pero en la Liga Nacional no, entonces hay poca oportunidad.

LO QUE NO SABÍAS DE LUIS ALVARADO

Estado civil: soltero

Hijo: Dany André, de tres años de edad.

¿En El Progreso tiene admiradoras?

No lo sé. Hasta el momento no me lo han hecho saber.

¿Su comida favorita?

Tajadas de guineo con chuleta o pollo frito.

¿Cocina?

Nada. Se me quema hasta el agua.

¿Su perfume favorito?

Perry Ellis 360

¿Siempre es de buen vestir?

Me gusta verme y vestirme bien.

¿Cómo conquista a una mujer?

Me gusta dedicarle tiempo de calidad. Enviar siempre el mensaje de buenos días o buenas noches.

¿Le han roto el corazón?

Muchísimas veces, por eso estoy soltero. Desde muy joven tuve esos altibajos, siempre relacionado por el fútbol, porque por tanto partido y entrenamiento uno descuida a la pareja y a uno le “ganan el mandado”.

¿Es celoso?

Soy celoso, pero no posesivo, me gusta cuidar lo mío.

¿Es hogareño?

Me gusta ayudar en la casa. Cuando me piden ayudar lo hago y me gusta estar en la casa.