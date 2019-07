Dani Alves arremete contra el arbitraje del Brasil contra Argentina

Belo Horizonte, Brasil.

El duelo que Brasil derrotó 2-0 a Argentina en las semifinales de la Copa América continúa vigente con la polémica que dejó el enfrentamiento.

El árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano se encuentra en el ojo del huracán ya que Lionel Messi y el estratega de Argentina, Lionel Scaloni mostraron su descontento por su desempeño. Ante esto también el astro brasileño, Dani Alves se sumó a los comentarios y dio fuertes declaraciones.



Las polémicas acciones se desarrollaron en el minuto 70 y 83 del juego entre la semifinal entre Brasil contra Argentina por la Copa América. Argentina critica que Zambrano no dio paso a la revisión del VAR tras una falta en el área que pudo ser penal y hubiese cambiado la historia del partido.



Al finalizar el encuentro, en la zona mixta, Dani Alves se refirió al polémico arbitraje: "Pienso que el árbitro estuvo más nervioso que nosotros durante el partido pitando cosas que no eran. Por eso nosotros tratamos de enfocarnos siempre en el trabajo. En hacer las cosas bien", dijo el lateral de 36 años.



Alves coincidió con el capitán argentino y estrella de Barcelona que dijo: "El árbitro no fue justo. Nos faltó el respeto con el arbitraje que hizo. Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y no le cobraron un penal a Otamendi".



El zaguero de la Canarinha también reconoció que el clima dentro de la cancha fue tenso pero lo asoció a la mística que envuelve al clásico sudamericano: "¡Es un clásico! Si no se pone caliente no es Brasil-Argentina. Vamos siempre al límite, siempre que haya honestidad en la jugada. Forma parte del juego. Si no fuera así no será un clásico mundial. Un partido duro, disputado como todos los clásicos Brasil-Argentina".