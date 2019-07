Boateng se despide del Barcelona: "Hubiese querido dar más"

Barcelona, España.

El delantero alemán de origen ghanés Kevin-Prince Boateng, anunció este martes oficialmente su salida del FC Barcelona con emotivas palabras en sus redes sociales luego de haber estados solamente seis meses en el club catalán.

El pasado 30 de junio concluyó la cesión de Boateng al Barça, al que llegó el pasado mes de enero cedido por el Sassuolo de Italia para cubrir la baja de Munir, por lo que en el equipo culé han decidido no seguir contando con él ya que no llenó las expectativas.

"Termina aquí una de las experiencias más emocionantes de mi carrera. Agradezco a cada persona que ha hecho posible todo esto. Agradezco a mis compañeros que me han hecho sentir en casa desde el primer momento, campeones y personas excepcionales", comenzó diciendo Boateng en su cuenta oficial de Instagram.

Y añadió: Agradezco a la directiva, siempre disponibles y presentes. Un pensamiento especial a la afición, los culés: os llevaré siempre en mi corazón. Hubiese querido dar más, pero he dado todo lo que he podido en cada minuto que se me ha dado para honrar esta fantástica camiseta”.